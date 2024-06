Bayer Leverkusen sprzątnął piłkarza Barcelonie! Oficjalnie

Bayer Leverkusen dokonał w ubiegłym sezonie czegoś niesamowitego. Po raz pierwszy w 120-letniej historii klubu został mistrzem Niemiec i wprawił w euforię kibiców. "Mało które mistrzostwo Niemiec zostało zdobyte tak spektakularnie, a z pewnością żadne nie było tak wyczekane" - napisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Bayer Leverkusen ma nowego zawodnika. Oficjalnie

Teraz Bayer buduje drużynę na nowy sezon, a działacze są aktywni na rynku transferowym. Ściągnęli już Jeanuela Belociana z Rennes, ale na tym nie zamierzają się zatrzymywać. W czwartek klub ogłosił pozyskanie kolejnego zawodnika. Mowa o Aleixie Garcii, który przeszedł za 18 milionów euro z Girony. Hiszpan podpisał kontrakt do 2029 roku.

- Podziwiałem Bayer podobnie jak zapewne kibice z całej Europy, za ich niezwykłe osiągnięcia w zeszłym sezonie. Byłem podekscytowany, że taki klub zrobił tak wiele, aby mnie pozyskać - powiedział Garcia w rozmowie z oficjalną stroną klubu. - Aleix ma cechy przywódcze, które będą dla nas bardzo cenne w nadchodzących latach. Cieszymy się, że udało nam się go pozyskać - dodał dyrektor sportowy Simon Rolfes.

Garcia przez długi czas był łączony z przenosinami do FC Barcelony. Zdaniem "Sportu" Katalończycy starali się o niego już w styczniu, ale transfer nie doszedł do skutku z powodów finansowych. Niewykluczone jednak, że do Barcelony trafi z kolei piłkarz Bayeru. Mowa o Florianie Wirtzu. "Dyrektor sportowy ma jasność, że gdyby miał pieniądze, aby móc dokonać wielkiego ruchu, jego priorytetem byłoby jedno z objawień ostatniej kampanii. Byłby to bardzo kosztowny transfer, ale zgodny z wieloma innymi, których klub dokonał w przeszłości" - czytamy w "Mundo Deportivo".

Aleix Garcia występował w Gironie od 2021 roku. W zeszłym sezonie był bardzo ważnym zawodnikiem drużyny i rozegrał łącznie 40 meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył sześć asyst. Pomocnik ma również dwa występy w reprezentacji Hiszpanii.