Są najnowsze wieści ws. hitowego transferu Casha. Znamy szczegóły

Już tylko jeden dzień dzieli nas od rozpoczęcia mistrzostw Europy 2024. W środę 29 maja Michał Probierz ogłosił powołania. Na liście zabrakło Matty'ego Casha. Jak ujawnił ojciec reprezentanta Polski w rozmowie ze Sport.pl, ten miał dowiedzieć się o braku powołania przez media społecznościowe. Po decyzji selekcjonera reprezentacji Polski wydał oświadczenie w sieci - Po bardzo udanym sezonie w Aston Villii miałem nadzieję, że uda mi się przełożyć moją formę z klubu na zbliżające się mistrzostwa Europy. Ale niestety tak się nie stanie - napisał Cash na X.

Niedługo po powołaniach w zagranicznych mediach pojawiło się sporo informacji o potencjalnym transferze Matty'ego Casha do AC Milanu. Z doniesień "The Athletic" wynika, że 19-krotny mistrz Włoch skontaktował się już nawet z Aston Villą. Angielski klub z Birmingham wycenił Casha na 30 milionów funtów, co okazało się ceną zaporową.

Milan prawdopodobnie zrezygnuje z Matty'ego Casha

Jak podaje "The Athletic", klub nie chce wydać tyle pieniędzy na jednego gracza. Wygląda na to, więc że transfer Casha do Aston Villi nie dojdzie do skutku i reprezentant Polski raczej nie przeniesie się do Włoch. - Milan często pyta o dużą grupę zawodników i ocenia wyceny ich klubów przed podjęciem dalszych działań. Włodarze klubu uważają, że 30 milionów funtów za Casha jest zbyt wysoką kwotą - czytamy.

Czy to oznacza, że Matty Cash zostanie w Aston Villi? - Aston Villa chciałaby zatrzymać Casha, ale jest świadoma swoich wymogów dotyczących zysków i zrównoważonego rozwoju (PSR), dlatego sprzedaż 26-latka mogła by jej pomóc w trudnej sytuacji finansowej - napisał "The Athletic".

Matty Cash dołączył do Aston Villi w 2020 roku, kiedy przeniósł się z Nottingham Forest. Kontrakt reprezentanta Polski z klubem jest ważny do 30 czerwca 2027 roku. W minionym sezonie rozegrał 46 meczów we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich pięć goli i zanotował trzy asysty.