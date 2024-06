Słowa Mbappe dotarły do Leo Messiego. Nie czekał ani chwili, natychmiastowa reakcja

Już jutro o godzinie 21:00 na Allianz Arenie w Monachium usłyszymy pierwszy gwizdek Euro 2024, a na otwarcie turnieju zagrają gospodarze Niemcy oraz Szkoci. Jednak wielkie emocje czekają nie tylko fanów w Europie, ale również w obu Amerykach. W tym samym czasie co Euro rozegrane zostanie bowiem Copa America, tym razem odbywające się w Stanach Zjednoczonych.

Mbappe uważa Euro za trudniejsze od mundialu

Faworytem obydwu turniejów są finaliści ostatniego mundialu, czyli Francja oraz Argentyna. Gwiazdor wicemistrzów globu Kylian Mbappe, podczas jednej z czerwcowych konferencji prasowych postawił dość odważną tezę. Stwierdził bowiem, że mistrzostwa Europy są pod kątem piłkarskim trudniejsze niż mundial. Argumentował to w taki sposób, iż wszystkie drużyny na Euro dość dobrze się znają, taktycznie wyglądają podobnie. Dlatego właśnie gra staje się bardziej skomplikowana.

Messi zwraca uwagę na nieobecnych

Słowa te dotarły do Leo Messiego, który został o to zapytany przy okazji wywiadu dla ESPN. Argentyńczyk odpowiedział krótko, ale bardzo stanowczo. "Nie ma wątpliwości, że Euro jest bardzo ważne. Grają tam najlepsze europejskie drużyny. Ale nie biorą w nim udziału Brazylia, Argentyna czy Urugwaj. Zbyt wielu mistrzów świata nie gra w Europie, by móc powiedzieć, że tamtejsze mistrzostwa są najtrudniejsze. Każdy zaś chce być mistrzem świata - stwierdził legendarny Argentyńczyk.

Które zawody faktycznie mają wyższy poziom trudności? Tego stwierdzić nie sposób, ale na pewno zarówno Francji jak i Argentynie konkurentów nie brakuje. Mbappe oraz jego koledzy z kadry w fazie grupowej zmierzą się z Polską, Holandią oraz Austrią. Turniej zainaugurują w niedzielę 16 czerwca przeciwko Austriakom. Messiego i jego zespół na Copa America czeka zaś rywalizacja w grupie z Peru, Chile oraz Kanadą. Początek ich rywalizacji w nocy z 20 na 21 czerwca o 2:00, gdy mistrzowie świata zagrają z Kanadyjczykami.