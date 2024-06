Były piłkarz Legii bohaterem swojego kraju. Czekali na to zwycięstwo 21 lat!

Lindsay Rose trafił do Legii Warszawa w 2021 roku. Od tamtej pory rozegrał w barwach warszawskiego klubu 46 meczów, w których strzelił trzy gole. W niedawno zakończonym sezonie na boisku pojawił się tylko raz i z tego powodu w styczniu zdecydował się odejść. Obrońca przeniósł się do Arisu Saloniki.

Lindsay Rose bohaterem reprezentacji. Pierwsze zwycięstwo od 2003 roku

Rose jest także reprezentantem Mauritiusa. Jego kadra bierze obecnie udział w eliminacjach mistrzostw świata 2026. We wtorek podejmowała u siebie Eswatini. Mauritius świetnie rozpoczął to starcie i objął prowadzenie już w 19. minucie. Piłkę do siatki wpakował wówczas Mike Gaspard. Tuż przed przerwą gospodarze podwyższyli prowadzenie za sprawą Lindsaya Rose'a. Były piłkarz Legii skierował piłkę do siatki po uderzeniu głową. Było to jego debiutanckie trafienie w kadrze.

W drugiej połowie Eswatini ruszyło do ataku, ale zespół stać było jedynie na kontaktową bramkę autorstwa Andy'ego Magaguli. W efekcie Mauritius wygrał 2:1 i zainkasował bardzo ważne trzy punkty. Było to pierwsze zwycięstwo tej drużyny w eliminacjach mistrzostw świata od 2003 roku! Wówczas pokonała 3:1 Ugandę, ale ze względu na porażkę 0:3 w pierwszym meczu, nie awansowała do kolejnego etapu.

Mauritius 2:1 Eswatini, strzelcy: Mike Gaspard (19'), Lindsay Rose (45'); Andy Magagula (66')

Mauritius po czterech meczach zajmuje piąte, czyli przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem czterech punktów. Wyprzedzają go Angola, Wyspy Zielonego Przylądka, Libia oraz Kamerun. Stawkę zamyka Eswatini, które nie zdobyło jeszcze punktu. Do kolejnej fazy eliminacji awansują zwycięzcy oraz cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc.