Sensacyjny transfer. Była gwiazda Liverpoolu na peryferiach futbolu

Mamadou Sakho pozostawał bez klubu od początku listopada, kiedy z jego winy rozwiązano jego kontrakt z Montpellier. Francuski klub zdecydował się na taki ruch po tym, jak środkowy obrońca zaatakował trenera - Michela Der Zakariana.

REKLAMA

Zobacz wideo Powitanie piłkarzy Reprezentacji Polski

Sakho wściekł się na szkoleniowca w trakcie treningu za to, że ten nie przerwał wewnętrznej gierki po ostrym ataku jednego z kolegów z drużyny. Montpellier pożegnało piłkarza bez żalu. Zwłaszcza że w 10. pierwszych kolejkach Ligue 1 wystąpił on tylko raz, rozgrywając sześć minut przeciwko Lorient (3:0).

Mimo że doświadczony obrońca zimą mógł podpisać kontrakt z nowym klubem, to kolejne miesiące spędził na bezrobociu. To zmieniło się dopiero w ostatnich godzinach, kiedy okazało się, że Sakho został bohaterem sensacyjnego transferu.

Wszystko wskazuje na to, że 29-krotny reprezentant Francji zostanie piłkarzem Torpedo Kutaisi. Wicemistrzowie Gruzji poinformowali o tym za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej oraz kanałów w mediach społecznościowych.

Sakho zawodnikiem Torpedo Kutaisi

Jak poinformował klub, Sakho przyleci do Gruzji w środę i przejdzie testy medyczne. Dzień później zaplanowana jest ceremonia przedstawienia zawodnika, która ma się rozpocząć o 15:00 czasu lokalnego. Jak przekazało Torpedo, rozmowy z Francuzem trwały dwa miesiące.

"Zawodnik nie tylko pomoże zdobywać nam tytuły, ale będzie też ambasadorem międzynarodowej społeczności piłkarskiej. Sakho będzie aktywnie uczestniczył w realizacji projektów ekonomicznych klubu, a także w różnych działaniach publicznych i charytatywnych. Będzie również zaangażowany w rozwój akademii, będąc mentorem młodych zawodników i gwarantem ich rozwoju" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Torpedo Kutaisi to czterokrotni mistrzowie Gruzji. Ostatni tytuł wywalczyli w 2017 r. Poprzedni sezon zakończyli na drugim miejscu w lidze z czterema punktami straty do mistrza kraju - FC Dila Gori. Oznacza to, że Torpedo zagra w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.

Sakho to wychowanek Paris Saint-Germain, który w przeszłości grał też w Liverpoolu oraz Crystal Palace. 34-latek z PSG zdobył mistrzostwo kraju, a z Liverpoolem zagrał w finale Ligi Europy w sezonie 2015/16. 29-krotny reprezentant Francji strzelił w niej dwa gole. Oba w barażu z Ukrainą (3:0) o awans na mundial w Brazylii.

Ostatni raz Sakho zagrał w kadrze w listopadzie 2018 r. Było to w towarzyskim spotkaniu z Urugwajem (1:0), kiedy Francuz rozegrał 45 minut.