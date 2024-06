Siostra reprezentanta Włoch przegięła. Ten zdecydował się na radykalny krok

Juventus nie zaprezentował się najlepiej w minionym sezonie w Serie A. Nie zachwycał swoją grą. Turyńczycy zajęli trzecie miejsce i w przyszłej kampanii zagrają w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W połowie maja włoska drużyna zdołała jednak uratować przeciętny sezon, zdobyciem Pucharu Włoch.

15 maja Juventus pokonał w finale na Stadio Olimpico Atalantę Bergamo 1:0 po golu Dusana Vlahovicia. Dla ekipy z Turynu było to pierwsze trofeum od sezonu 20/21. Po ostatnim gwizdku piłkarze Juventusu na murawie świętowali zwycięstwo. Podczas celebracji uwagę mediów przykuł Weston McKennie. A to wszystko przez to, że w jego towarzystwie pojawiła się piękna włoska modelka Chiara Frattesi. Kobieta jest siostrą Davide Frattesiego, piłkarza Interu Mediolan.

Davide Frattesi zablokował siostrę w sieci. Oto powód

Chiara nie kryła swojej radości ze zdobycia Pucharu Włoch przez Juventus. W mediach społecznościowych chętnie publikowała treści z tego wydarzenia, co nie spodobało się jej bratu. Ostatnio Davide Frattesi udzielił wywiadu, w którym przyznał, że zablokował Chiarę na cztery dni.

- Kiedy zobaczyłem własną siostrę, która świętuje sukces Juventusu, na oczach kamer i na boisku, zablokowałem ją na cztery dni we wszystkich mediach społecznościowych - powiedział Frattesi cytowany przez "La Republicca".

Frattesi jest dość rozpoznawalna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 207 tysięcy osób, a liczba stale rośnie. Kobieta zamieszcza na profilu m.in. zdjęcia i nagrania z podróży, sesji zdjęciowych oraz imprez.

Davide Frattesi w minionym sezonie rozegrał łącznie 42 mecze, w których strzelił osiem goli i zanotował siedem asyst. Teraz przed nim i jego kadrą Euro 2024. Reprezentacja Włoch na tym turnieju zmierzy się w grupie z Albanią, Hiszpanią i Chorwacją.