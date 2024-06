Miroslav Klose znalazł nową pracę. Trener zasłużonego klubu na zakręcie!

Miroslav Klose zakończył piłkarską karierę w 2016 roku i rozpoczął działalność jako trener. Najpierw był asystentem Joachima Loewa w reprezentacji Niemiec, a następnie pracował w młodzieżowych zespołach Bayernu Monachium i był asystentem Hansiego Flicka w pierwszym zespole. Na początku lipca 2022 roku otrzymał za to szansę prowadzenia austriackiego Rheindorfu Altach

Miroslav Klose wraca na ławkę trenerską. "Od razu przypadliśmy sobie do gustu"

Były reprezentant Niemiec nie wytrzymał jednak na stanowisku zbyt długo, a po zaledwie 24 meczach został zwolniony. "W trakcie naszych analiz doszliśmy do wniosku, że zespół potrzebuje nowego impulsu, aby osiągnąć nasz cel, którym jest utrzymanie się w lidze" - napisano w oficjalnym komunikacie. Od tamtej pory sporo mówiło się o jego powrocie - czy to do Lazio Rzym, czy Bayernu Monachium. Finalnie zdecydował się wybrać jednak inną opcję.

Miroslav Klose został oficjalnym ogłoszony we wtorek jako nowy trener 1. FC Nuernberg. Po raz pierwszy będzie mógł poprowadzić trening z drużyną w poniedziałek 24 czerwca. - Miro jest niezwykle skrupulatnym i mającym obsesję na punkcie szczegółów trenerem. (...) To były rasowy piłkarz, który sam na wszystko ciężko pracował i jest wzorem do naśladowania - powiedział dyrektor sportowy Joti Chatzialexiou. Tuż po tym głos zabrał sam trener. - Tradycja, pasja, uczciwa praca, wspaniali kibice - to wszystko, co kocham w piłce nożnej, jest tutaj - podsumował na konferencji prasowej.

Dodał, że nie miał żadnych wątpliwości, by przyjąć ofertę zespołu 2. Bundesligi. - Poznaliśmy się jakiś tydzień temu i od razu przypadliśmy sobie do gustu! Wartości, jakie wyznaje klub, odpowiadają moim ideałom. Jestem osobą instynktowną i od razu miałem co do tego dobre przeczucia. Teraz mam zamiar wszystkich poznać i uścisnąć dłoń każdemu pracownikowi. Na to czekam z niecierpliwością - oznajmił.

Zadeklarował również, w jaki sposób będzie grał jego zespół. - Pierwsze kroki będą ważne, aby zbudować fundament, który będzie działał. Chcę wywołać dynamikę. Chcę mieć piłkę i mieć pewną dominację na boisku. Właśnie o to mi chodzi - stwierdził.

1. FC Nuernberg zajął w ubiegłym sezonie 12. miejsce w tabeli 2. Bundesligi z dorobkiem 40 pkt. Finalnie miał nad strefą spadkową osiem pkt przewagi. Władze klubu marzą jednak o powrocie na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Niemczech, który opuścili pięć lat temu. Chcieliby oczywiście nawiązać do najlepszych czasów, gdy w latach 1920-68 zespół aż ośmiokrotnie zdobywał mistrzostwo Niemiec.