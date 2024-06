Wrze w kadrze Niemiec. Sceny na zgrupowaniu. "Ruszył na kolegę"

Reprezentacja Niemiec całkowicie zawiodła na mistrzostwach świata w Katarze. Dość powiedzieć, że nie udało jej się nawet wyjść z grupy. To był dopiero początek kryzysu. Od tego czasu rozegrała 15 meczów, ale tylko sześć zakończyła zwycięstwem. W trakcie czerwcowego zgrupowania zremisowała 0:0 z Ukrainą i wygrała 2:1 z Grecją. Teraz przed nią Euro 2024, w którym wystąpi w roli gospodarza. Nastroje nie są najlepsze. Kibice tracą wiarę w sukces. Napiętą atmosferę czuć też w kadrze. Jak się okazuje, piłkarze mają problem z utrzymaniem nerwów na wodzy i dochodzi między nimi do sprzeczek i to dość ostrych.

Konflikt w szatni Niemiec. Ruediger i Fullkrug w ostrej wymianie zdań

O jednej z nich poinformowali dziennikarze "Bilda". Na treningu otwartym dla dziennikarzy doszło do kłótni między Antonio Ruedigerem a Niclasem Fullkrugiem. Powodem sprzeczki było dość agresywne zachowanie obrońcy Realu Madryt. Ten w trakcie ćwiczeń miał powalić na ziemię rodaka, gdy razem walczyli o piłkę. Po tej akcji zawodnik Borussii Dortmund leżał na ziemi i przeklinał pod nosem Ruedigera. Zaapelował też do trenerów, by ci odgwizdali faul.

Na tym nie skończył. "Fullkrug ruszył w stronę kolegi z kadry. Para zaczęła się odpychać i omal nie doszło do ciosów. Awanturników rozdzieli asystent" - relacjonowali dziennikarze. Emocje były jednak wciąż silne. W kolejnych minutach Ruediger miał rzekomo sarkastycznie oklaskiwać Fullkruga.

Ta sprzeczka dość mocno zaniepokoiła kibiców, ale wydaje się, że nie będzie miała wpływu na rywalizację. Po treningu panowie zażegnali niesnaski, o czym świadczy ich zachowanie w mediach społecznościowych. Piłkarz Borussii dodał zdjęcia z sesji z Ruedigerem. Pod nim rodak dodał wymowny komentarz: "Luuuuuckkkkkkkkeeeeee", na końcu publikując serduszko.

Grupa nie wydaje się trudna, ale czy Niemcy w obecnej formie są w stanie z niej wyjść?

Pierwszy mecz reprezentacja Niemiec rozegra już w piątek 14 czerwca. Jej rywalem będzie Szkocja. Początek o godzinie 21:00. Trudno będzie wyłonić faworyta, tym bardziej że ekipa z Wysp dobrze poradziła sobie w eliminacjach. Zajęła drugą lokatę, wygrywając m.in. z Hiszpanią (2:0).

Oprócz Niemiec i Szkocji w grupie znaleźli się też Węgrzy i Szwajcarzy. Nasi zachodni sąsiedzi przystąpią do tych spotkań niezwykle zmotywowani. Będą chcieli nie tylko pokazać się z dobrej strony na własnym podwórku, ale i przerwać złą passę na dużych imprezach. Pomóc w tym będzie próbował też Toni Kroos, który reaktywował karierę reprezentacyjną. I właśnie na Euro zakończy przygodę z piłką nożną.