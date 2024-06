Gdzie obejrzeć Euro 2024? Gdzie transmisja? Kto pokaże Euro? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Po zwycięstwie 3:1 z Ukrainą reprezentację Polski czeka drugi, ostatni mecz towarzyski przeciwko Turcji. We wtorek kadra wyleci już do Hanoweru, gdzie będzie przygotowywała się do arcyważnego spotkania w grupie Euro 2024 z Holandią. Jaki skład Michał Probierz planuje wystawić na testowe spotkanie?

Gdzie oglądać wszystkie mecze Euro 2024?

- Tak jak pan powiedział. Kontuzji można doznać nawet na treningu. Nie zrobimy czegoś takiego, by kogoś wyłączyć. Jeśli w poniedziałek rano doktor powie mi, kto jest do dyspozycji w 100 procentach, to będzie w opcji do gry. Ci zawodnicy, którzy będą zdrowi, na pewno zagrają, albo będą do dyspozycji. Lewandowski nie wystąpił w całym meczu z Ukrainą, jeśli nic się nie wydarzy na pewno będzie teraz grał - mówił Michał Probierz na konferencji prasowej przed spotkaniem z Ukrainą, odpowiadając na pytanie Kacpra Sosnowskiego ze Sport.pl.

Mistrzostwa Europy oficjalnie rozpoczną się w piątek 14 czerwca. W meczu otwarcia reprezentacja Niemiec, czy gospodarz turnieju, zmierzy się ze Szkocją na stadionie w Monachium. Łącznie na tegorocznym Euro rozegranych zostanie 51 spotkań. Finał odbędzie się w sobotę 14 lipca w Berlinie. Równo miesiąc po rozpoczęciu rywalizacji. Reprezentację Polski czekają przynajmniej trzy spotkania fazy grupowej, w której zagramy z Holandią, Austrią i Francją.

Mecze reprezentacji Polski w grupie D na Euro 2024

16 czerwca 2024, godz. 15:00, Polska - Holandia. Volksparkstadion, Hamburg

21 czerwca 2024, godz. 15, Polska - Austria, Stadion Olimpijski, Berlin

25 czerwca 2024, godz. 18:00, Francja - Polska, Signal Iduna Park, Dortmund

Kto pokaże Euro 2024?

Wszystkie spotkania na mistrzostwach Europy będzie można obejrzeć na pierwszym i drugim kanale Telewizji Polski (TVP 1 i TVP 2). Oprócz tego mecze transmitowane będą także na kanale TVP Sport, a w internecie na stronie tvpsport.pl. W środę 26 czerwca zakończy się faza grupowa. Do tego dnia od 14 czerwca spotkania będą rozgrywane w godzinach: 15:00, 18:00 oraz 21:00. Wyjątkiem jest ostatnia kolejka, kiedy to o tej samej porze odbędą się dwa mecze jednocześnie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych ze spotkań reprezentacji Polski na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.

Plan meczów Euro 2024:

piątek, 14 czerwca 2024

grupa A: Niemcy – Szkocja (21:00, Monachium) TVP1, TVP SPORT

sobota, 15 czerwca 2024

A: Węgry – Szwajcaria (15:00, Kolonia) TVP1, TVP SPORT

B: Hiszpania – Chorwacja (18:00, Berlin) TVP2, TVP SPORT

B: Włochy – Albania (21:00, Dortmund) TVP1, TVP SPORT

niedziela, 16 czerwca 2024