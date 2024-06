Grosicki w Wieczystej? Oto co odpowiedział Sławomir Peszko

Wieczysta Kraków wywalczyła awans do 2. Ligi, choć pod koniec sezonu zaczęła grać "w kratkę". Przeplatała zwycięstwa porażkami z czołówką 3. Ligi gr. IV, m.in. z Siarką Tarnobrzeg aż 2:6 i Starem Starachowice 1:2, a także niespodziewanie z walczącym o utrzymanie Podhalem Nowy Targ 0:1. Pewne jest, że zespół, który stał się fenomenem niższych lig, potrzebuje wzmocnień, by powalczyć na poziomie centralnym o coś znacznie więcej.

Peszko opowiedział nt. transferów Wieczystej

Wiosną krążył temat przejścia latem Kamila Grosickiego do Wieczystej Kraków. Plotki nasiliły się po porażce Pogoni Szczecin w finale Fortuna Pucharu Polski z Wisłą Kraków. Po ostatnim spotkaniu w ramach PKO Ekstraklasy piłkarz postanowił odnieść się do tych doniesień.

- To jest tak głupie, że nawet nie powinniście o to pytać - rzucił krótko w mixed zone po meczu z Górnikiem Zabrze (1:0).

Reprezentant Polski ma jeszcze dwa lata ważnego kontraktu z Pogonią. Choć na ten moment nigdzie się nie wybiera, to i tak pojawiają się spekulacje co do jego dalszej przyszłości. Do sprawy odniósł się Sławomir Peszko, trener Wieczystej. Informacje o potencjalnym transferze Grosickiego to dla niego wyłącznie plotki, tak samo jak nt. Carlitosa, Rafy Lopesa czy Afimico Pululu, który niedawno zdobył mistrzostwo Polski z Jagiellonią Białystok.

- Pewnie można by wymienić całą ekstraklasę - powiedział Peszko nt. plotek w rozmowie z "Gazetą Krakowską". Zaśmiał się, gdy usłyszał listę nazwisk łączonych z Wieczystą.

W przypadku Grosickiego wygląda na to, że nie będzie przekonywał go na siłę do zmiany otoczenia, nawet gdyby mógł to zrobić. Tym bardziej że skrzydłowy chce wypełnić kontrakt z Pogonią.

- W klubie na bieżąco rozmawiamy z prezesem czy z dyrektorem. Wiemy, czego potrzebujemy, z kim już negocjujemy. Nie jest tak, że skoro kogoś byśmy chcieli pozyskać, to on na pewno do nas przyjdzie, albo że spełnimy jego warunki finansowe. W przypadku zawodników, których znam, to pewnie bym mógł jakąś cegiełkę do tego dołożyć. Często dzwonię do tych, którzy się wahają i tłumaczę, że Wieczysta to nie jest coś, co - jak się mówiło w środowisku - nie potrwa zbyt długo. Wręcz przeciwnie - to jest projekt, który będzie się rozwijać - dodał.

Latem należy się spodziewać transferów do Wieczystej. Krakowianie mają konkretny plan, chcą ściągnąć piłkarzy z ekstraklasy.

- Na pewno będą dwa mocne transfery, ofensywnych piłkarzy. Będzie też dwóch bocznych obrońców, bo tutaj musimy się wzmocnić. Musimy ściągnąć jeszcze dwóch, trzech dobrych zawodników do zwiększania konkurencji. Nie mogę zdradzić nazwisk. Mają być to piłkarze i z ekstraklasy, i z zagranicy - przyznał Peszko w wywiadzie.

Wieczysta mierzy w jak najszybszy awans do ekstraklasy. W najbardziej optymistycznym scenariuszu mogłoby się to udać za dwa lata. Dotychczas sugerowano, że krakowski zespół nie ma szans być długofalowym projektem. Peszko uważa, że tacy ludzie po prostu się mylą.

- Jeszcze się ludzie zdziwią. Nasze cele, aspiracje są większe. Dopiero wciskamy czwarty bieg i jedziemy dalej - stwierdził Peszko.

Letnie okienko transferowe w Polsce oficjalnie będzie otwarte od 15 czerwca do 1 września.