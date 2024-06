Na mistrzostwa Europy pojedzie 26 zawodników. Do meczu z Turcją przygotowało się 25 graczy. Uraz wykluczył Tarasa Romanczuka. Kapitan Jagiellonii Białystok nabawił się go w piątkowym sparingu z Ukrainą.

Probierz wytypował skład na Turcję. Galowa jedenastka

Reprezentacja Polski jest niepokonana za kadencji Michała Probierza. Kolejny krok do odbudowy kadry został wykonany w piątek, kiedy to udało się wygrać z Ukraińcami 3:1. Szybkie trzy gole strzelone w pierwszych 30 minutach spotkania zapewniły zwycięstwo, które z pewnością pozytywnie wpłynęło na morale drużyny.

W tamtym spotkaniu Michał Probierz mógł eksperymentować, wystawić graczy rezerwowych, sprawdzić kadrowiczów pod kątem przydatności w meczu z solidnym rywalem. Tym razem selekcjoner postanowił zagrać najlepszym składem.

Zestawienie defensywy nie powinno budzić żadnych wątpliwości. W bramce stanie Wojciech Szczęsny, a przed nimi w obronie ustawią się Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz i Jakub Kiwior. Pierwsza dwójka mogła odpocząć przy okazji meczu z Ukrainą, natomiast Kiwior dostał 90 minut. Niewykluczone, że zostanie zmieniony w drugiej połowie.

Środek pola także wydaje się oczywisty. Tam zobaczymy Jakuba Piotrowskiego, Bartosza Slisza i Piotra Zielińskiego. Pierwszej dwójki nie było w piątek nawet na ławce rezerwowych. Do tego pomocnik Atlanty United zmagał się z urazem w zeszłym tygodniu, ale wygląda na to, że jest już w pełni zdrowy. Zieliński zagrał godzinę, strzelił gola.

Na wahadłach także nie ma niespodzianek. Na prawej stronie będzie rządził Przemysław Frankowski, a na lewej Nicola Zalewski. Co do gracza AS Romy były pewne wątpliwości. W piątek schodził z boiska, kulejąc, a w niedzielę trenował indywidualnie. Przewidywano, że mógłby wystąpić od pierwszej minuty Tymoteusz Puchacz, ale stan zdrowia Zalewskiego pozwala mu na grę od początku.

W ataku od początku zobaczymy Roberta Lewandowskiego, ale zapewne nie zagra pełnych 90 minut. Powinniśmy się spodziewać wejścia Krzysztofa Piątka. Obok kapitana reprezentacji Polski mecz zacznie Karol Świderski, który nie spisywał się najlepiej na wypożyczeniu w Hellasie Werona, ale wciąż może być istotnym piłkarzem kadry narodowej.

Wszyscy piłkarze z dzisiejszego wyjściowego składu zaczynali finał baraży z Walią w Cardiff. Wydaje się zatem, że Probierz znalazł ustawienie na Euro 2024 i chce je sprawdzić w starciu z dobrym przeciwnikiem.

Rywalem Polski będzie Turcja, która nie wygrała żadnego meczu w tym roku. Po serii trzech zwycięstw jesienią przyszła seria czterech spotkań bez zwycięstwa.

To pierwsze spotkanie Polski z Turcją od października 1993 r. Wówczas biało-czerwoni przegrali 1:2 w eliminacjach do mistrzostw świata.

Pierwszy gwizdek o godzinie 20:45. Sędziować będzie Balazs Berke z Węgier. Relacja na żywo dostępna na stronie Sport.pl.

Składy na mecz towarzyski Polska - Turcja:

Polska: Wojciech Szczęsny - Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Karol Świderski, Robert Lewandowski

Turcja: Mert Gunok - Orkun Kokcu, Abdulkerim Bardakci, Samet Akaydin, Kaan Ayhan - Hakan Calhanoglu - Irfan Can Kahveci, Mert Muldur, Salih Ozcan, Kerem Akturkoglu - Semih Kilicsoy.