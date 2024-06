Kowalczyk nie wytrzymał. Powiedział, co myśli ws. Lewandowskich

Robert Lewandowski przygotowuje się do Euro 2024. W poniedziałek wraz z reprezentacją Polski przystąpi do meczu kontrolnego z Turcją. Emocje internautów rozgrzewają jednak nie tylko kwestie czysto piłkarskie. Ostatnimi czasy głośno jest o nowym hobby żony kapitana naszej kadry. Anna Lewandowska co jakiś czas pokazuje w mediach społecznościowych, jak tańczy bachatę. Kibice dostrzegają w tym coś niestosownego. Niektórzy nawet zaczęli oskarżać żonę piłkarza Barcelony o zdradę.

Zobacz wideo Ależ słowa Mai Strzelczyk o reprezentancie Polski! "Już jest objawieniem"

Ostatnio głos w tej sprawie zabrał sam Robert Lewandowski. - Ten taniec zarówno dla mnie, jak i dla Ani, był kolejnym krokiem w relacji - wyjaśnił kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z Moniką Olejnik.

Wojciech Kowalczyk wypowiedział się o tańcu Anny Lewandowskiej. Nie wytrzymał

Kwestię nowej pasji Anny Lewandowskiej poruszono w programie "Stan Euro". - Czepiają się Anny Lewandowskiej, kiedy Robert wyjeżdża na zgrupowania. Ja też wyjeżdżałem co trzy dni i miałem źle patrzeć prosto w oczy mojej kobiecie, z którą jestem od zawsze? Wtedy było łatwiej się ukryć. Miałem lecieć do Sewilli i wypytywać sąsiadów co widzieli? To są kwestie biznesowe, żona Lewandowskiego też powiedziała kiedyś, że chce iść w swoim kierunku i sobie idzie. Ona się spełnia. Z kim ma tańczyć? - grzmiał Wojciech Kowalczyk na kanale "Weszło".

- Powiedzmy sobie szczerze, to jest zawodniczka top jeśli chodzi o wysportowanie i figurę. Co to byłaby za satysfakcja, żebym ja poleciał do Barcelony i z nią uczestniczył w takim tańcu? To byłoby ciekawe, ale nikt by nie pisał, że ona ma z "Kowalem" coś wspólnego, bo jedyne jak mogłaby się przytulić, to plecami do mojego brzucha, ale byłoby ze trzy metry różnicy. Nikt by o tym nie pisał, ale tu mówimy o czymś, co się sprzedaje, co się pokazuje. Nie wzięła łysego, zarośniętego Hiszpana, tylko do filmików i do promocji swojego programu bierzesz młodego. Tam jest dystans do tego - podsumował były reprezentant Polski.

Mecz Polska - Turcja odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca o godzinie 20:45.