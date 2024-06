Szalony finisz piłkarskiej ekstraligi. Pierwszy tytuł w historii klubu, koledzy mogą się uczyć

Piłkarze Pogoni Szczecin całkowicie zawiedli swoich kibiców w minionym sezonie. Gablota szczecinian pozostała pusta, choć okazji do zdobycia trofeum nie brakowało. Pogoń skompromitowała się w finale Pucharu Polski, gdzie przegrała z pierwszoligową Wisłą Kraków oraz zajęła dopiero 4. miejsce w ekstraklasie. Zawodników Pogoni musiały wyręczyć piłkarki. To one zdobyły pierwszy tytuł w historii klubu!

