Złe wieści dla rywali Polaków. Chodzi o ich najlepszego zawodnika

Austria, Holandia oraz Polska - oto rywale Francuzów w grupie D na nadchodzących mistrzostwach Europy. W niedzielę zespół Didiera Deschampsa czeka ostatni sprawdzian przed turniejem - mecz towarzyski z Kanadą, a więc uczestnikami ostatniego mundialu w Katarze.

Media: Problemy Francuzów. Kylian Mbappe z urazem pleców

Na kilka dni przed początkiem turnieju francuskie media przekazały niepokojącą informację ws. Kyliana Mbappe. Napastnik nie pojawił się na sobotnim treningu przed meczem z Kanadą z powodu bólu pleców. W międzyczasie trenował indywidualnie na siłowni.

Według włoskich mediów Francuz był przewidziany do gry przeciwko Kanadzie w wyjściowym składzie, jednak z powodu urazu pleców decyzja odnośnie jego występu ma zostać podjęta w ostatniej chwili. Wiele wskazuje na to, że sztab oraz sam zawodnik mogą nie chcieć ryzykować zdrowia na kilka dni przed najważniejszą imprezą tego lata.

Na szczęście są też dobre informacje. Jak czytamy na portalu sportbible.com, udział Kyliana Mbappe w pierwszym meczu fazy grupowej przeciwko Austrii nie jest zagrożony.

Przypomnijmy, że kilka dni temu napastnik został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Realu Madryt. "Marzenia się spełniają. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę dołączyć do klubu moich marzeń. Nikt nie jest w stanie zrozumieć, jak bardzo jestem teraz podekscytowany. Nie mogę się doczekać, żeby was zobaczyć madridistas. Dziękuję za wasze niesamowite wsparcie. Hala Madrid!" - napisał Francuz po ogłoszeniu transferu. Okazję do debiutu będzie miał 14 sierpnia na Stadionie Narodowym w meczu o Superpuchar Europy. Zanim jednak to nastąpi wraz z Francją powalczy o medal na Euro w Niemczech.