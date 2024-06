Podolski nie wytrzymał. Przemówił w sprawie Marciniaka

Końcówka sezonu 2023/2024 nie była udana dla Szymona Marciniaka. W maju Polak był rozjemcą meczu pomiędzy Realem Madryt a Bayernem Monachium w półfinale Ligi Mistrzów. W decydującym momencie spotkania odgwizdał spalonego, zamiast puścić akcję, po której niemiecki zespół zdobył gola i mógł nadal być w grze o awans do finału. Po tej decyzji niemiecki zespół miał olbrzymie pretensje do Marciniaka. Słów krytyki w jego stronę nie szczędziły także zagraniczne media oraz inne osoby ze świata sportu.

- To była katastrofa, której nikt nie chciał. Odgwizdanie spalonego uniemożliwia systemowi VAR wkroczenie do akcji. Stało się więc najgorsze, co w arbitrażu może się zdarzyć - stwierdził Mateu Lahoz, były hiszpański arbiter.

Eksperci zapowiadali, że w związku z pomyłką Marciniak może zostać ukarany i to dość boleśnie. W mediach spekulowano, że Polak otrzyma szansę poprowadzenia spotkania otwierającego Euro 2024, w którym Niemcy zmierzą się ze Szkocją, ale tak się nie stanie. Zamiast tego poprowadzi inne mecze. Media informowały, że wpływ na tę decyzję mogły mieć wydarzenia z półfinałowego meczu.

Lukas Podolski zabrał głos w sprawie krytyki Szymona Marciniaka

Teraz głos w tej sprawie zabrał Lukas Podolski na kanale Meczyki.pl. Piłkarz Górnika Zabrze stanął w obronie polskiego arbitra.

- A ja to widzę neutralnie. Każdy robi jakieś błędy i tak dalej. Czasami trzeba stać za kimś, bronić go, a nie wystraszyć się, że jest mecz otwarcia, miał sędziować i coś się wydarzyło, więc nie. Nie mam takiego podejścia, trzeba być twardym i pokazać: "Dobra, zrobiłeś błąd albo coś tam się nie wyrównało, ale dalej stoimy za tobą, idziesz tam i sędziujesz ten mecz" - zaczął Podolski.

- A jak będą gwizdać, to będą gwizdać. Trzeba czasami pewne rzeczy wziąć na klatę. Ale że ten mecz jest w Monachium, to taki dodatek. Może jakby ten mecz był w Kolonii albo we Frankfurcie, to inaczej by było. Ale ja nie mam zdania, że od razu jak zrobisz jakiś błąd, a jeszcze to nie jest nawet dokładnie sprawdzone, to myślę, że zawsze jest tak, że każdy się wk***ia, są gadki, to wszystko - dodał.

- Sędziowie to też są ludzie. Ja czasami się z nimi kłócę, ale potem w domu pomyślę sobie, że ja też popełniam błędy, też nie robię wszystko dobrze i tak samo sędziowie. Dlatego moim zdaniem, jeśli był plan, żeby on sędziował, to dawać go i to też dla niego byłby fajny moment - podsumował były reprezentant Niemiec.