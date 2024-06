Legendarny trener szokuje po przejściu na emeryturę. "Tego najbardziej żałuję"

Claudio Ranieri jako piłkarz miał naprawdę niezłą karierę, podczas której zaliczył 164 występy na boiskach włoskiej Serie A. Znany jest jednak znacznie bardziej z roli trenera, bo od rozpoczęcia pracy w 1986 roku prowadził m.in. Napoli, Juventus, Atletico Madryt, Valencię, Leicester City czy AS Romę i Inter Mediolan. To tylko część ze znanych firm, w których pracował Włoch, ale po zakończeniu kariery i tak nie jest on spełniony.

Claudio Ranieri zszokował po zakończeniu kariery. "Żałuje najbardziej"

Ranieri swoje ostatnie 1,5 roku spędził we włoskim Cagliari, z którym utrzymał się w Serie A. 72-latek uznał jednak, że przyszedł jego czas na zasłużoną emeryturę i niedługo przed zakończeniem sezonu poinformował o tym świat. Oficjalnie skończył pracować 24 maja po 38 latach jako trener różnych zespołów.

Prawdopodobnie największym osiągnięciem Ranieriego jest sensacyjny triumf w Premier League z Leicester City w sezonie 2015/16. Wówczas jego drużyna, która cudem utrzymała się w lidze sezon wcześniej, sprawiła ogromną sensację i wygrała ligę pierwszy raz w historii klubu. Okazuje się, że włoski trener byłby w stanie zamienić to zwycięstwo na coś innego.

- Brak mistrzostwa Włoch z moją Romą to rzecz, której najbardziej żałuję po całej mojej karierze. Dziś mogę to powiedzieć. Chętnie zamieniłbym na ten tytuł triumf z Leicester w Premier League - zszokował Ranieri w rozmowie z "Corriere dello Sport".

Szkoleniowiec pracował w Romie w latach 2009-2011 oraz przez sześć miesięcy w 2019 roku, ale nigdy nie wygrał w tym klubie pucharu. W sezonie 2009/10 jego piłkarzom zabrakło dwóch punktów do mistrzostwa kraju, które zdobył Inter Jose Mourinho. Oprócz mistrzostwa Anglii z Leicester zapisał na koncie Puchar Hiszpanii i Superpuchar UEFA z Valencią, a także Puchar Włoch z Fiorentiną.