Messi nagle zaczął mówić o przyszłości Neymara. Nie ma wątpliwości

Leo Messi w zeszłym roku opuścił Europę i przeniósł się do Interu Miami. W tym klubie dalej czaruje, w dodatku może grać razem z zawodnikami, z którymi występował w FC Barcelonie - Luisem Suarezem, Jordim Albą i Sergio Busquetsem. A chętnie połączyłby siły z jeszcze jedną gwiazdą.

Leo Messi i Neymar znów zagrają razem? "Prawda jest taka"

Gdy Barcelona wygrywała ostatnią w swojej historii Ligę Mistrzów (2014/15), w ataku miała Messiego, Suareza oraz Neymara. Dwaj pierwsi znów grają ze sobą, natomiast Brazylijczyk jest piłkarzem saudyjskiego Al-Hilal. Ale może dałoby się sprowadzić go do Miami i odtworzyć genialny tercet?

Na to pytanie Messi odpowiedział w wywiadzie dla portalu Infobae. - Prawda jest taka, że obecnie byłoby o to trudno. On jest w Arabii i wydaje mi się, że pozostał mu rok kontraktu. Miał teraz trudny rok, podczas którego przez długi czas zmagał się z kontuzją. Nie mógł grać przez większość sezonu w Arabii, to wykluczyło go również z Copa America. Więc teraz byłoby trudno. Potem nie wiem, prawda jest taka, że w życiu jest tyle zwrotów, że wszystko może się wydarzyć. Ale na razie sądzę, że to się nie stanie - powiedział.

Leo Messi, Neymar i Luis Suarez dalej trzymają się razem. "Często rozmawiamy"

Przy tym Argentyńczyk nie ukrywał, że wszyscy trzej atakujący bardzo się lubią i do dziś pozostają w kontakcie. - Często rozmawiamy. Po hiszpańsku, (Neymar - red.) mówi perfekcyjnie w tym języku. Mamy we trzech grupę (na WhatsAppie - red.) - zdradził. Grupa powstała w czasach, gdy grali w Barcelonie i nazywa się "sudaka", co jest potocznym określeniem na osoby pochodzące z Ameryki Południowej.

Wszyscy trzej gwiazdorzy mogliby niebawem spotkać się na Copa America, lecz najprawdopodobniej zagra na nim tylko Messi. Neymar nadal wraca do formy po ciężkiej kontuzji kolana, natomiast Suarez od pewnego czasu nie jest powoływany do reprezentacji Urugwaju.