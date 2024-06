Grali grupowi rywale Polaków z Euro 2024. Fenomenalny początek, a później klapa

Reprezentacja Polski w przedostatnim sprawdzianie przed mistrzostwami Europy wygrała 3:1 z reprezentacją Ukrainy. W piątkowym meczu na Stadionie Narodowym gole dla Biało-Czerwonych zdobyli Sebastian Walukiewicz, Piotr Zieliński oraz Taras Romańczuk. W poniedziałek zespół Michała Probierza zagra z Turcją.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa Mai Strzelczyk o reprezentancie Polski! "Już jest objawieniem"

Błyskawiczny gol Austriaków. Remis w ostatnim sprawdzianie przed Euro 2024

Przed turniejem nie próżnują także rywale Biało-Czerwonych. W sobotę Austriacy rozegrali mecz towarzyski ze Szwajcarią. Spotkanie odbyło się w szwajcarskim St. Gallen i był to jednocześnie ostatni sprawdzian zespołu Ralfa Ragnicka przed turniejem. Kilka dni wcześniej Austria pokonała 2:1 Serbię.

Mecz rozpoczął się bardzo dobrze dla zespołu z Austrii, który już w piątej minucie meczu wyszedł na prowadzenie. Christoph Baumgartner wykończył udaną kontrę gośći i pewnym strzałem pokonał Yanna Sommera. Niespełna 20 minut później nadeszła odpowiedź Szwajcarów, którzy doprowadzili do wyrównania po strzale Silvana Widmera.

W kolejnych minutach mecz toczył się bardzo spokojnie i nie było zbyt wielu stuprocentowych okazji bramkowych. Do szatni oba zespoły schodziły przy remisie. Po zmianie stron gra nie uległa zbytniej zmianie. Nie oglądaliśmy nawet ani jednej bramki i nie było to porywające widowisko. - Jak na kilka dni do startu turnieju, intensywność Austriaków nie stoi na najwyższym poziomie - mówili komentatorzy Polsatu Sport.

Mecz Polska - Austria na Euro odbędzie się 21 czerwca o 15.00. Oprócz tego w "polskiej" grupie wystąpią także Francuzi i Holendrzy. Początek mistrzostw Europy już w najbliższy piątek.