Dzieje się! Wieczysta żegna połowę drużyny. Wielkie czystki w Krakowie

Kolejny sezon Wieczysta Kraków spędzi w II lidze. Władze klubu zdają sobie sprawę, że konieczne są wzmocnienia, które pomogą utrzymać się na wyższym poziomie. Okazuje się jednak, że w drużynie dojdzie do prawdziwej rewolucji. W sobotę krakowska ekipa podała do informacji publicznej listę zawodników, których kontrakt wygasa, i z którymi nie ma zamiaru dalej współpracować. Pojawiło się na niej aż... 20 nazwisk, co zszokowało kibiców.

