Co za słowa Szewczenki przed meczem Polska - Ukraina. Do wszystkich Polaków!

26 marca był szczególnym dniem dla reprezentacji Ukrainy i Polski. Ci pierwsi we Wrocławiu rozgrywali finał baraży z Islandią, drudzy swój mecz o awans na Euro 2024 grali w Cardiff z Walią. Nasi wschodni sąsiedzi dzięki bramkom Wiktora Cyhankowa i Mychajło Mudryka wygrali 2:1. Polacy w tym samym czasie wygrali po rzutach karnych.

Legenda Ukrainy przemówiła. Co za słowa do Polaków

Teraz oba zespoły zmierzą się w meczu towarzyskim na tydzień przed startem Euro 2024. Biało-czerwoni przygotowują się do rywalizacji w niezwykle wymagającej grupie D. Podczas turnieju zagrają z Holandią, Austrią i Francją. Nieco więcej szczęścia w losowaniu mieli Ukraińcy. W grupie E ich rywalami będą Belgowie, Rumuni i Słowacy.

Przed piątkowym spotkaniem obu ekip głos zabrała legenda ukraińskiego futbolu. W takich słowach należy bowiem przedstawiać Andrija Szewczenkę - zdobywcę Złotej Piłki z 2004 roku, byłego selekcjonera kadry, a obecnie prezesa tamtejszej federacji.

W wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty legendarny "Szewa" zwrócił się bezpośrednio do polskiego społeczeństwa. - Chciałbym podziękować Polsce za waszą pomoc, nie tylko w piłce nożnej. Czuliśmy wasze wsparcie od pierwszych godzin wojny na pełną skalę z Rosją i głęboko doceniamy wszystko, co robicie dla Ukrainy. Jako prezes ukraińskiej federacji piłkarskiej osobiście chciałbym podziękować kolegom z PZPN, jak również klubom i miastom, które stały się piłkarskimi domami dla ukraińskich zespołów na niektóre mecze. Polska zawsze okazywała nam wielkie wsparcie i cokolwiek się wydarzy, musimy utrzymać naszą bliskość, nasze partnerstwo - powiedział.

Szewczenko odniósł się także do kwestii gry poszczególnych meczów w naszym kraju. - Dla nas bardzo bolesne jest to, że nie możemy grać na Ukrainie, ale jestem wdzięczny innym krajom, a zwłaszcza Polsce za to, że użyczyła nam piłkarskiego domu. Podziękowałem wszystkim zaangażowanym w organizację tych meczów, wszystko było na wysokim poziomie. A specjalne podziękowania kieruję do kibiców, którzy zapełniali stadiony. W Polsce mieszka wielu Ukraińców, więc atmosfera w trakcie obu meczów we Wrocławiu była emocjonująca i inspirująca dla naszych piłkarzy - skwitował.

Towarzyskie spotkanie Polska - Ukraina przed Euro 2024 odbędzie się w piątek 7 czerwca o godz. 20:45. Transmisję z tego meczu przeprowadzi TVP 1 oraz TVP Sport. W internecie starcie można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.