Media: Trzęsienie ziemi w PZPN. Legenda wyrzucona

Dariusz Dziekanowski to niekwestionowana legenda polskiej piłki nożnej. Przez lata był gwiazdą Legii Warszawa, Widzewa Łódź czy Celticu. Poza tym 63 razy wystąpił w reprezentacji Polski, co dało mu status Wybitnego Reprezentanta. Przy piłce został również po zakończeniu kariery.

Awantura w PZPN. Dariusz Dziekanowski stracił stanowisko. Powód zadziwia

Dziekanowski od pewnego czasu był przewodniczącym Klubu Wybitnego Reprezentanta (zrzesza piłkarzy, którzy rozegrali określoną liczbę spotkań w reprezentacji - kiedyś wystarczyło 60, obecnie jest to 80). Jednak według ustaleń portalu Meczyki.pl został odwołany z tej funkcji przez zarząd PZPN. W tej sprawie przegłosowano wniosek złożony przez Radosława Michalskiego, prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz członka zarządu PZPN.

Według źródła powodem złożenia przez Michalskiego wniosku mogły być słowa Dziekanowskiego o selekcjonerze Michale Probierzu oraz prezesie federacji Cezarym Kuleszy. "Ewidentnie mamy tu do czynienia z jakąś – mówiąc oględnie – totalną amatorką. Dwóch fanów muzyki Zenka Martyniuka odpowiada za najważniejszą drużynę w tym kraju i robią to na zasadzie "wieś tańczy i śpiewa". To jest po prostu nie do wiary, że ta kadra przeciekła w ten sposób do mediów, czyli w formie grafiki z nazwiskami piłkarzy na poszczególnych pozycjach" - tak w felietonie dla "Przeglądu Sportowego" 61-latek podsumował to, co działo się wokół ogłoszenia szerokiej kadry na Euro 2024.

Kontrowersje wokół powołań na Euro 2024. Oberwało się Kuleszy i Probierzowi

Lista z nazwiskami wyciekła do mediów jeszcze przed ogłoszeniem powołań przez Probierza. Rzekomo miało do tego dojść na Gali Ekstraklasy. - Nie byłoby całej historii, gdyby prezes Cezary Kulesza nie chwalił się ową kadrą w stanie wskazującym, nazwijmy to po jednym winku, jak to prezes ma w zwyczaju - mówił dziennikarz Tomasz Smokowski, czemu prezes PZPN zaprzeczył. A według innej wersji ktoś zrobił zdjęcie telefonu Kuleszy, gdzie na wyświetlaczu było widać całą kadrę.

Niezależnie od tego, jak doszło do wycieku, Probierz ogłosił powołania w bardzo zaskakujący sposób. Miał to zrobić 29 maja na oficjalnej konferencji prasowej w godzinach wieczornych, ale zrobił to kilka godzin wcześniej na konferencji poświęconej turniejowi golfowemu z cyklu Challenger Tour. Jego działania spotkały się ze sporą krytyką, zastanawiano się też, czy wszystko skonsultował z władzami PZPN i czy ogłaszając powołania w taki sposób, nie naruszył interesów sponsorów kadry. Tomasz Kozłowski, dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów przekonywał, że wszystko odbyło się zgodnie z planem.