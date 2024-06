Rozstała się z chłopakiem, a teraz przekazała takie wieści. Fani będą zachwyceni

Do rozpoczęcia mistrzostw Europy w Niemczech został już tylko tydzień. Swoją obecność na tym turnieju potwierdziła Ivana Knoll, która została okrzyknięta miss mundialu w Katarze. Ostatnio udzieliła wywiadu niemieckiemu "Bildowi", podczas którego została zapytana o to, co zamierza na siebie założyć na Euro 2024. Zabrała też głos na temat swojego życia miłosnego.

