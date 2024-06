Wielka sensacja w kadrze Anglików. Dwie gwiazdy wyleciały. Oto skład na Euro 2024

Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami. Mecz otwarcia Niemcy - Szkocja obędzie się już za nieco ponad tydzień - 14 czerwca w Monachium. Kolejne reprezentacje narodowe co rusz ogłaszają, w jakich składach pojawią się na niemieckim turnieju. W czwartek karty odsłonił selekcjoner Anglików Gareth Southgate. W 26-osobowej kadrze nie brakuje niespodzianek. Najbardziej dziwi nieobecność dwóch gwiazd.

Harry Maguire i Jack Grealish poza Euro 2024. Sensacyjne powołania Anglików

Chodzi o Harry'ego Maguire'a i Jacka Grealisha. Obaj znaleźli w szerokiej 33-osobowej kadrze, ale szkoleniowiec postanowił z nich zrezygnować. Stoper Manchesteru United przez lata stanowił podstawę angielskiej defensywy. Grał na mistrzostwach świata w Rosji i w Katarze oraz na Euro 2020. W każdym z tych turniejów był zawodnikiem podstawowego składu. W sumie w kadrze uzbierał 63 występy. Od końcówki kwietnia zmagał się jednak z kontuzją łydki. Zabrakło go również w kadrze na poniedziałkowy towarzyski mecz z Bośnią i Hercegowiną, w którym Anglia wygrała 3:0.

Przez pół godziny wystąpił w nim za to Jack Grealish i najwyraźniej nie zdołał przekonać do siebie selekcjonera. Choć na koncie ma 36 występów w reprezentacji, a w tym sezonie wywalczył z Manchesterem City mistrzostwo Anglii, sam nie może go zaliczyć do szczególnie udanych. W 36 meczach zdobył raptem trzy bramki i zaliczył trzy asysty.

Oto wybrańcy Southgate'a. Anglia podała skład na Euro

Poza wspomnianą dwójką Southgate zrezygnował jeszcze m.in. z Jamesa Maddisona, Jamesa Trafforda czy Curtisa Jonesa. Nie zabraknie za to największych gwiazd - Harry'ego Kane'a, Jude'a Bellinghama czy Phila Fodena. Pewnym zaskoczeniem może być obecność 20-letniego Adama Whartona z Crystal Palace czy rok młodszego Kobbiego Mainoo z Manchesteru United.

Skład reprezentacji Anglii na Euro 2024:

Bramkarze : Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton FC), Aaron Ramsdale (Arsenal Londyn)

: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton FC), Aaron Ramsdale (Arsenal Londyn) Obrońcy : Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Joe Gomez (Liverpool FC), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City)

: Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Joe Gomez (Liverpool FC), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City) Pomocnicy : Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea Londyn), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal Londyn), Adam Wharton (Crystal Palace)

: Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea Londyn), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal Londyn), Adam Wharton (Crystal Palace) Napastnicy: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monachium), Cole Palmer (Chelsea Londyn), Bukayo Saka (Arsenal Londyn), Ivan Toney (Brentford FC), Ollie Watkins (Aston Villa).

Reprezentacja Anglii podczas Euro 2024 będzie rywalizować w grupie C. Zmierzy się w niej kolejno z Serbią (16 czerwca), Danią (20 czerwca) i Słowenią (25 czerwca).