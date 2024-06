Media: Reprezentant Polski na celowniku klubu z Bundesligi

Tymoteusz Puchacz w lipcu 2021 roku odszedł z Lecha Poznań do Unionu Berlin za około 3,5 mln euro. Niestety, obrońca nie przebił się do zespołu występującego w Bundeslidze i przez ostatnie lata nieustannie jeździł na wypożyczenia.

Po transferze do Niemiec wystąpił w zaledwie siedmiu meczach. Łącznie uzbierał w nich 469 minut. Minęło pół roku i Puchacz udał się na pierwsze wypożyczenie do tureckiego Trabzonsporu. W Turcji spędził pięć miesięcy, lecz nie można powiedzieć, że był to nadzwyczajnie udany okres dla reprezentanta Polski. Co prawda, Puchacz rozegrał 13 spotkań, ale ani nie strzelił gola, ani nie zanotował asysty.

W styczniu 2023 roku obrońca ponownie został wypożyczony, tym razem do Panathinaikosu i także tam zanotował bardzo kiepski czas. Wówczas we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 16 meczach. Miniony sezon z kolei Puchacz spędził w ramach wypożyczenia w występującym w 2. Bundeslidze zespole 1.FC Kaiserslautern. I tam się spisał - zanotował 36 występów. Zdobył w nich jedną bramkę i dołożył aż 13 ostatnich podań.

Tymoteusz Puchacz znalazł się na celowniku klubu z Bundesligi

Nic więc dziwnego, że Puchacz znalazł się na szerokiej liście powołanych do reprezentacji Polski na czerwcowe zgrupowanie oraz na celowniku kilku klubów. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekazał, że Tymoteusz Puchacz widnieje na liście transferowej Augsburga, który ma być "najbardziej konkretny".

- Swoją grą Polak przykuł uwagę innych drużyn. Przed zakończeniem sezonu miał zapytania z kilku klubów Bundesligi. Najbardziej konkretny wydaje się Augsburg - czytamy na portalu Meczyki.pl.

Dziennikarz dodał, że "w kwestii przyszłości Puchacza ostateczne zdanie będzie miał Union". Kontrakt Polaka z Unionem Berlin jest ważny 30 czerwca 2025 roku. Aktualnie Puchacz jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 2 mln euro.

FC Augsburg zakończył kampanię 2023/2024 na 11. miejscu.