Diamencik z Polski rozchwytywany. Nawet nie ma meczu w Ekstraklasie

Wisła Kraków nie zrealizowała najważniejszego celu na ten sezon, jakim był awans do ekstraklasy. Tym samym w drużynie doszło już do licznych zmian, a odejście ogłosili m.in. dyrektor sportowy Kiko Ramirez oraz trener Albert Rude. Wiele wskazuje na to, że Wisła może również niebawem stracić ogromny talent, jak i najlepszego piłkarza sezonu. Nowe informacje przekazał w czwartek "Przegląd Sportowy Onet".

4 Fot. Sylwia Penc/ Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl