Słynny piłkarz i gwiazda filmu. Płyną gratulacje z całego świata

Isco ma za sobą trudny sezon naznaczony kontuzjami. W styczniu pomocnik Realu Betis doznał urazu pachwiny w meczu ligowym z Getafe. Wówczas sztab medyczny podjął decyzję o leczeniu zachowawczym. W marcu wrócił wprawdzie do gry, ale 19 maja w spotkaniu Betisu z Las Palmas znów nabawił się poważnego urazu. Szczegółowe badania wykazały, że złamał trzon lewej kości strzałkowej i musiał przejść operację.

Wówczas stało się jasne, że nie pojedzie na tegoroczne mistrzostwa Europy. Brak doświadczonego pomocnika to wielka strata dla Hiszpanów. W minionym sezonie w barwach Betisu Isco łącznie rozegrał 36 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zanotował siedem asyst.

Ważny dzień w życiu Isco. Piłkarz Realu Betis wziął ślub

Obecnie Isco przebywa na urlopie. W środę 5 czerwca ogłosił, że wziął ślub. Nie wyjawił jednak dokładnej daty ślubu oraz miejsca, gdzie odbyło się wesele. Małżonką Isco została aktorka Sara Salamo. Isco pojawił się na uroczystości o kulach w misternie zaplecionych warkoczykach. Miał na sobie szary garnitur z kamizelką. Jego wybranka postawiła na klasyczną suknię ślubną. Co ciekawe, młoda para kilka razy zmieniała stylizację.

Isco opublikował serię zdjęć ze ślubu na Instagramie. "Siedem lat, troje dzieci, cztery psy... A kilka dni temu powiedzieliśmy sobie "tak" przed ołtarzem" - napisał Isco na Instagramie. "Nadal żyjemy w bańce, ponieważ przeżyliśmy wyjątkowy dzień w otoczeniu ludzi, którzy są dla nas tak niesamowici i ważni" - dodał. Pod wpisem płyną gratulacje z całego świata.

Para spotykała się przed ślubem siedem lat, a w zeszłym roku ogłosiła zaręczyny. Razem wychowuje trójkę dzieci.

Sara Salamo to znana aktorka hiszpańska. Zagrała w kilku ważnych produkcjach, a najpopularniejsze z nich to: "El Favor", "El refugio" czy "Stories to Stay Awake".

Isco jest zawodnikiem Realu Betis od lipca 2023 roku. Jego kontrakt z hiszpańskim klubem jest ważny do 30 czerwca 2027 roku. W przeszłości występował też w Realu Madryt, Sevilli i Maladze. W barwach tego pierwszego zespołu Isco rozegrał 353 mecze, w których zdobył 53 bramki i zaliczył 57 asyst.