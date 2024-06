Michał Probierz ogłosił listę powołanych piłkarzy 29 maja. Spodziewano się, że zrobi to wieczorem, ale selekcjoner zaskoczył wszystkich. Przeczytał skład kilka godzin wcześniej z kartki na konferencji poświęconej turniejowi golfowemu z cyklu Challenger Tour, który zostanie rozegrany na przełomie sierpnia i września na polu golfowym Rosa Golf Club pod Częstochową. Probierz jest miłośnikiem golfa.

Probierz zaskoczył Kuleszę

Panowało przekonanie, że najbardziej zaskoczony zachowaniem Probierza był PZPN, ale to zostało zdementowane. Dyrektor Departamentu Komunikacji i Mediów Tomasz Kozłowski przekonywał, że wszystko odbyło się zgodnie z planem, bo grafika w mediach społecznościowych ukazała się od razu po tym, jak Probierz przeczytał na konferencji.

Jednak z ostatnich słów Kuleszy nt. sposobu ogłoszenia powołań wynika co innego. Prezes nie spodziewał się takiego zagrania selekcjonera, ale traktuje, że Probierz zrobił to spontanicznie, widząc na sali wielu dziennikarzy zajmujących się piłką nożną.

- Widziałem tę konferencję, na której Michał ogłosił szeroką kadrę. Rozmawialiśmy kilka dni wcześniej, ale o formie prezentacji akurat nie - rzucił krótko w rozmowie z WP SportoweFakty.

Kulesza odpowiada Smokowskiemu

Tomasz Smokowski stwierdził niedawno, że selekcjoner odegrał się w ten sposób na Cezarym Kuleszy. Prezes PZPN miał rozpowiadać o powołaniach na ostatniej Gali Ekstraklasy, będąc pod wpływem alkoholu.

- Nie byłoby całej historii, gdyby prezes Cezary Kulesza nie chwalił się ową kadrą w stanie wskazującym, nazwijmy to po jednym winku, jak to prezes ma w zwyczaju - powiedział komentator na antenie Kanału Sportowego.

Kulesza nie krył zaskoczenia słowami dziennikarza. Tym bardziej że w ogóle z nim nie rozmawiał na Gali Ekstraklasy, nawet go nie widział na niej.

- Nie widziałem Tomasza Smokowskiego w gronie osób, z którymi rozmawiałem, ani nawet na gali. Jak ktoś może się tak o mnie wypowiadać?! Zwłaszcza że nie było go w moim otoczeniu - wyznał na łamach "SF".

Kulesza komentuje wyciek

"Przegląd Sportowy Onet" dotarł z kolei do grafiki ze składem, którą Kulesza miał wyświetloną na swoim telefonie. "Według plotek, które krążą po PZPN-owskich korytarzach, ktoś zrobił zdjęcie telefonu prezesa związku, Cezarego Kuleszy" - czytamy.

Wszelkie teksty o byciu "w stanie wskazującym" i doniesienia o wycieku Kulesza traktuje jako zwykłe plotki.

- Trudno odnosić się do plotek. Gdybym miał komentować każdą insynuację czy plotkę, to naprawdę nie miałbym czasu na nic innego. Była to spontaniczna i indywidualna decyzja trenera Probierza, który chciał wykorzystać okazję bezpośredniego spotkania z dziennikarzami kilku redakcji sportowych. Decyzja selekcjonera nie była motywowana żadnymi publikacjami medialnymi ani insynuacjami w nich zawartymi - przyznał. Dodał też, że nie przypomina sobie, by rozmawiał z dziennikarzami lub znajomymi nt. powołań.

Reprezentacja Polski musi wysłać do UEFA listę 26 piłkarzy powołanych na Euro do piątku do końca dnia. Kulesza zapowiedział, że będzie specjalna konferencja. Z jego słów wynika, że ma się ona odbyć w sobotę 8 czerwca.

- Oficjalne przedstawienie ostatecznej kadry na Euro dopiero przed nami. To nie ucieknie, bo trener w takiej formie ogłosi oficjalną kadrę na dzień po meczu z Ukrainą. Będzie konferencja i wszystko zostanie przedstawione tak, jak do tej pory było to praktykowane - zdradził.