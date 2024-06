Żeby znaleźć swego rodzaju "fundament" pod późniejszą wypowiedź Hajty, odnieść się trzeba do sprawy z wyciekiem listy piłkarzy powołanych na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że Michał Probierz ogłosił ją 29 maja w nietypowej formie - na konferencji prasowej przed... turniejem golfowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy "atmosferić" w reprezentacji Polski! "Największy i najgłośniejszy"

Kulesza pod wpływem alkoholu zdradził listę powołanych?

Kłopot w tym, że dokładnie taką samą listę już dzień wcześniej podawał dziennikarz Meczyki.pl Tomasz Włodarczyk. Skąd wziął się wyciek? Tego dokładnie ustalić nie sposób. Sprawę bardzo ostro skomentował inny znany dziennikarz i komentator sportowy Tomasz Smokowski z Kanału Sportowego. Winą za przeciek obarczył on prezesa PZPN Cezarego Kuleszę. Twierdził, że ten nie miał oporów chwalić się listą powołanych podczas niedawnej Gali Ekstraklasy. Miał być przy tym pod wpływem alkoholu. To właśnie ta wypowiedź mocno rozjuszyła Tomasza Hajtę.

Tomasz Hajto oburzony twierdzeniami Smokowskiego

Podczas rozmowy z Romanem Kołtoniem dla "Prawdy Futbolu" były obrońca Schalke 04 bezpardonowo "przejechał się" po Smokowskim. "Udaje, że gra w tenisa, udaje, że gra w padla. Udaje. Sportowe, kompletne beztalencie. Posunął się krok za daleko. Ja na miejscu Kuleszy wytoczyłbym mu sprawę. To jest rzucenie na kogoś oszczerstwa i obelgi. Nikt tego nie udowodni. Prezes Kulesza może tak naprawdę pokazać komuś ten skład, kiedy tylko chce. Każdy prezes wcześniej to mówił, tylko w bardziej lub mniej ukryty sposób" - stwierdził Hajto.

Na tym jednak nie skończył. Były piłkarz odniósł się też do wątpliwej jego zdaniem moralności Smokowskiego. Przywołał chociażby jedną sytuację związaną z Arkadiuszem Milikiem, która jak podkreślał, ma pewność, że się zdarzyła. "Gdzie jest Tomek twoja moralność, skoro twoja firma reprezentowała Arka Milika w sprawach marketingowych, a ty byłeś wtedy szefem Kanału Sportowego? Jak miałeś być obiektywny, gdy musiałeś dbać o to, by jego wizerunek był dobry?" - powiedział Hajto.

Tomasz Smokowski trudny we współpracy? Hajto oskarża

Zarzucił także Smokowskiemu, że ten zrobił z siebie wyrocznię w polskiej piłce, a ponoć miał wielokrotnie zachowywać się nie w porządku wobec współpracowników. "On zrobił z siebie w Polsce takiego nieskazitelnego, nie mylącego się "opinionistę". Ja się do swoich błędów przyznaję i chciałbym byś ty też raz o nich opowiedział. A wiem od twoich byłych współpracowników z "Canal+", że nieelegancko się tam zachowywałeś względem niższych rangą. Dajesz wywiad, że miałeś depresję i byłeś niesamowicie załamany. Po czym idziesz do programu, który hejtuje wszystkich ludzi, przez który dziewczyna chciała popełnić samobójstwo. Gdzie jest ta twoja moralność? Ja z siebie księdza nie robię, bo nim nie jestem" - zakończył były trener Jagiellonii Białystok