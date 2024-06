Koncert Francuzów tuż przed Euro 2024! Trener aż wstał i bił brawo [WIDEO]

Już za 20 dni - 25 czerwca na stadionie w Dortmundzie, podczas EURO 2024, dojdzie do starcia Polski i Francji. To będzie ostatnie grupowe spotkanie obu reprezentacji. Wcześniej biało-czerwoni i Trójkolorowi zmierzą się z Holandią i Austrią.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymański już myśli o współpracy z Mourinho. Co za słowa

Francuzi wygrywają. Piękny gol Claussa

- Jako Francuz byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby Francja wygrała turniej. Pamiętajmy jednak, że mamy wiele wspaniałych zespołów. Hiszpania, Anglia, Portugalia - te trzy drużyny także powinny być bardzo mocne - tak w specjalnym wywiadzie dla Sport.pl wypowiadał się niedawno Willy Sagnol, legenda francuskiej kadry, a obecnie selekcjoner reprezentacji Gruzji.

Wicemistrzowie świata z niecierpliwością wyczekują rozpoczęcia mistrzostw Europy. Nie ma co ukrywać - zwycięstwa w tym turnieju w ostatnich - pełnych sukcesów latach - brakuje Francuzom. W 2016 roku w roli gospodarza dotarli do finału, ale tam po dogrywce przegrali z Portugalią. Zadecydował gol Edera. W 2021 roku w 1/8 finał prowadzili już 3:1 ze Szwajcarią. To jednak nie wystarczyło. Stracili dwie bramki i w rzutach karnych musieli uznać wyższość Helwetów.

Teraz ma być inaczej. Reprezentacja, którą powołał Didier Deschamps, robi wrażenie. Selekcjoner mógł pozwolić sobie na komfort pominięcia kilku uznanych zawodników. Na EURO nie zagrają między innymi Axel Disasi i Malo Gusto z Chelsea, a także Michael Olise i Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace. Lucasa Hernandeza z turnieju wyeliminowała kontuzja.

Do kadry wrócił za to N'Golo Kante. 733 dni - tyle minęło od poprzednio występu doświadczonego defensywnego pomocnika. Minęło, bowiem w środowy wieczór na stadionie w Metz wybiegł on w podstawowym składzie reprezentacji Francji.

Gospodarze od początku starali się znaleźć sposób na bramkarza Luksemburga Anthony'ego Morisa, ale wynik udało się otworzyć dopiero w 43. minucie. Tuż przed przerwą do siatki trafił Randal Kolo Muani. Napastnik PSG wykorzystał dośrodkowanie swojego byłego już klubowego kolegi Kyliana Mbappe. Kapitan reprezentacji Francji idealnie obsłużył rosłego snajpera, któremu wystarczyło dołożyć głowę.

Po przerwie Moris musiał skapitulować po raz drugi. Znów w rolę asystenta wcielił się Mbappe, a pięknym strzałem ze skraju pola karnego popisał się Jonathan Clauss. Obrońcy Marsylii uderzył silnie, ale i precyzyjnie, a piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki.

W drugiej połowie na murawie pojawił się debiutujący w reprezentacji Bradley Barcola. Kilka minut po wejściu na boisko zanotował asystę przy trafieniu Kyliana Mbappe.

Dla Francuzów był to przedostatni mecz towarzyski przed startem EURO 2024. W niedzielę 9 czerwca wicemistrzowie świata w Bordeaux zagra z Kanadą. Zespół z Ameryki Północnej w czwartek sprawdzi formę innego rywala Polski - Holandii.

Francja 3-0 Luksemburg (1:0)

Gol: Randal Kolo Muani'43, Jonathan Clauss'69, Kylian Mbappe'85

Skład reprezentacji Francji: Mike Maignan (gk) - Jules Kounde (64'Benjamin Pavard), Dayot Upamecano (46'William Saliba), Ibrahima Konate, Theo Hernandez (46'Jonathan Clauss) - N'Golo Kante (64'Warren Zaire-Emery), Youssouf Fofana (89'Edoardo Camavinga), Antoine Griezmann (81'Olivier Giroud) - Randal Kolo Muani, Marcus Thuram (81'Bradley Barcola), Kylian Mbappe (k)

trener: Didier Deschamps

Skład reprezentacji Luksemburga: Anthony Moris (gk) - Enes Mahmutović, Maxime Chanot, Dirk Carlson - Laurent Jans (k), Mathias Olesen, Christopher Martins Pereira, Sebastien Thill (44'Mirza Mustafić) (55'Chris Philipps), Eldin Dzogovic (81'Fabio Lohei) - Danel Sinani, Gerson Rodrigues

trener: Luc Holtz