Wszystko jasne! Oto nowi mistrzowie Europy U-17. Demolka w finale [WIDEO]

Mistrzostwa Europy do lat 17 to turniej rozgrywany co roku. W tegorocznych zmaganiach, tak jak 12 miesięcy temu dobrze zaprezentowali się Polacy. Wówczas dotarli do półfinału, gdzie przegrali z późniejszymi triumfatorami Niemcami. Tym razem udział w rozgrywkach zakończyli na etapie ćwierćfinału. Tam lepsza okazała się Portugalia. Młodzi piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego nie powtórzyli jednak osiągnięcia wcześniejszych pogromców Polaków.

Włosi rozbili Portugalię. Talent z Milanu znów błysnął

W finale 40. edycji mistrzostw Europy do lat 17 zmierzyli się z Włochami i od początku spotkania wiedzieli, że o złoto będzie niezwykle trudno. Po nieco ponad kwadransie zawodnicy z Półwyspu Apenińskiego prowadzili już 2:0.

Najpierw, w siódmej minucie spotkania, do siatki trafił piłkarz Romy Federico Coletta. To była "rzymska" akcja, bowiem idealnym dośrodkowaniem obsłużył go klubowy kolega Cristian Cama.

W 16. minucie wynik podwyższył jeden z największych włoskich talentów - Francesco Camarda. Jego indywidualna akcja przeprowadzona lewą stroną boiska musiała robić wrażenie. Napastnik wymanewrował obrońców, wpadł w pole karne i pewnym strzałem trafił do siatki.

Portugalczycy mogli łudzić się oczywiście, że uda im się odwrócić losy meczu. Wszakże tak było w półfinale z Serbią, gdzie od stanu 0:2 potrafili przejść do zwycięstwa 3:2.

Jak pisała jednak Wisława Szymborska, "nic dwa razy się nie zdarza". Powtórnego comebacku nie było, a po zmianie stron kolejne trafienie dołożył Camarda. Tym razem Włosi długo rozgrywali piłkę, a snajper wykorzystał podanie w uliczkę.

To prawdopodobnie najbardziej znany zawodnik z młodej włoskiej kadry. Napastnik Milanu w listopadzie zeszłego roku przeszedł do historii Serie A. W 83. minucie spotkania z Fiorentiną pojawił się na murawie i został najmłodszym debiutantem w dziejach ligi. Co więcej - jak donosi dziennikarz Nicolo Schira, zgodził się podpisać pierwszy profesjonalny kontrakt i związał się z Milanem umową do 2027 roku. Gwarantować ma mu ona 800 tysięcy euro pensji na rok.

Innym zawodnikiem, na którego warto zwrócić uwagę jest Cristian Cama. Lewy obrońca Romy zaliczył dwie asysty w finałowym spotkaniu z Portugalią. Dla Włochów to trzecie mistrzostwo Europy w tej kategorii wiekowej. Poprzednio triumfowali w 1982 roku (pierwsza edycja - przyp.red.) i 1987 roku. Wielokrotnie zdarzało się, że docierali do finału. Wicemistrzami Starego Kontynentu zostawali w latach: 1986, 1993 (przegrany finał z Polską - przyp.red.), 1998, 2013, 2018 i 2019.

Kibice na Półwyspie Apenińskim z pewnością chcieliby, aby w ślady młodych zawodników poszli ich starsi koledzy. W rozpoczynających się 14 czerwca w Niemczech seniorskich mistrzostwach Europy Włosi będą bronić tytułu wywalczonego przed trzema laty.

Finał EURO U-17

Włochy 3:0 Portugalia (2:0)

Gole: Federico Coletta'7, Francesco Camarda'16'50

Skład Włochów z finału wraz z przynależnością klubową:

Massimo Pessina (Bologna) - Emanuel Benjamin (Real Madryt), Francesco Verde (Juventus), Andrea Natali (Barcelona), Cristian Cama (AS Roma) - Emanuele Sala (AC Milan), Federico Coletta (AS Roma), Alessandro Di Nunzio (AS Roma) - Mattia Liberali (AC Milan) - Francesco Camarda (AC Milan), Mattia Mosconi (Inter)

zmiennicy: Matteo Mantini (Inter), Christian Garofalo (Napoli), Matteo Lontani (Juventus), Giovanni Lauricella (Empoli), Thomas Campaniello (Empoli)