Niespodziewane wiadomości z obozu rywali Polaków. Oto co zrobią tuż przed Euro

Reprezentacja Polski 16 czerwca meczem z Holandią w Hamburgu rozpocznie rywalizację w Euro 2024. Wcześniej drużyna Michała Probierza zmierzy się towarzysko z Ukrainą (7 czerwca) i Turcją (10 czerwca). Na ostatniej prostej przed mistrzostwami baczną uwagę trzeba też zwracać na poczynania naszych grupowych rywali. Niespodziewane wieści napłynęły właśnie z obozu Austriaków.

Plany Austriaków wyszły na jaw. Rangnick przygotował niespodziankę

Z Austrią Polacy zagrają 21 czerwca w Berlinie. Wcześniej zespół ten zmierzy się na inaugurację z Francją 17 czerwca w Duesseldorfie. Zanim jednak to nastąpi, całą ekipę czeka mała niespodzianka. Selekcjoner Ralf Rangnick postanowił urozmaicić czas przygotowań i dwa dni przed meczem zabierze wszystkich piłkarzy i część sztabu na koncert Roda Stewarta.

Jak informuje portal oe24.at, szkoleniowiec zorganizował 35 biletów na koncert brytyjskiej gwiazdy rocka, który odbędzie się w Uber Arenie w Berlinie. Rangnick miał nawet osobiście poznać się ze Stewartem kilka lat temu przy okazji meczu Ligi Europy pomiędzy Red-Bullem Salzburg a Celtikiem Glasgow. Piosenkarz jest bowiem wielkim fanem futbolu i często można go spotkać na stadionach.

Tak Austriacy "przygotują się" do meczu otwarcia Euro. "Wspaniale jest trochę uwolnić głowę"

79-latek, który wylansował takie przeboje, jak "Maggie May", "You're in My Heart", "Young Turks", "(I Know) I’m Losing You", czy "Have I Told You Lately" ma pomóc nieco zresetować się zawodnikom przed startem imprezy. Pytanie tylko, czy jego koncert rzeczywiście będzie dla nich tak wielką atrakcją. - Wspaniale jest trochę uwolnić głowę, zanim wszystko naprawdę się zacznie. Choć przyznam szczerze, że to nie do końca moje pokolenie - skomentował pomocnik reprezentacji Austrii Christoph Baumgartner w rozmowie z ORF.

Austriacy przed Euro zaplanowali także dwa sparingi. We wtorek rozegrali pierwszy z nich. Pokonali w Wiedniu Serbię 2:1 po golach Wobera, Baumgartnera i kontaktowej bramce Pavlovicia. Z kolei w sobotę czeka ich mecz ze Szwajcarią w St. Gallen.