Wstrząsające oskarżenia pod adresem gwiazdy PSG. "Współczesne niewolnictwo"

Keylor Navas dał się szerzej poznań publice w 2014 roku na mundialu w Brazylii. Wówczas jego Kostaryka była czarnym koniem turnieju i awansowała do ćwierćfinału. Wówczas bramkarz trafił do Realu Madryt, gdzie grał przez pięć lat, a następnie trafił do PSG. W paryskim klubie rozegrał łącznie 114 meczów.

Keylor Navas wpadł w tarapaty. Poważne oskarżenia ze strony byłego pracownika

Teraz Navas znów dał o sobie znać. Francuska telewizja BFMTV przekazała, że bramkarz wpadł w poważne tarapaty. W programie wspomnianej stacji wystąpił jeden z jego byłych pracowników, który zamierza podać go do sądu. Mężczyzna przyznaje, że był zatrudniony u Kostarykanina przez 20 miesięcy jako asystent i złota rączka. Zdradził, że pracował co najmniej 60 godzin tygodniowo (w porywach nawet do 90 godzin) za jedynie 3200 euro miesięcznie wypłacane w gotówce.

Nie był do tego zatrudniony na podstawie żadnej umowy. Na tym jednak nie koniec. Mężczyzna był ponadto przetrzymywany w spartańskich warunkach. Miał przebywać w ciemnej piwnicy bez okien, w której panowała wielka wilgoć i było mnóstwo owadów. W materiale wideo zostało również pokazane nagranie z ukrycia, które przedstawia rozmowę Navasa ze wspomnianym mężczyzną.

- Nie działamy tutaj zgodnie z francuskim prawem. Żadnych umów, płacę gotówką, pracujemy według moich zasad - powiedział Navas. Ponadto mężczyzna miał obiecane, że w końcu otrzyma umowę, ale bramkarz nigdy nie dotrzymał słowa. Wspomniał również, że Navas trzymał na posesji broń, z której strzelał w środku nocy. - Stoimy na granicy prawa. Przytoczone fakty z mojej strony można uznać za mające znamiona współczesnego niewolnictwa. Nawet jeśli jesteś gwiazdą futbolu, nie masz prawa ignorować - powiedziała prawniczka ofiary Me Yassine Yakouti, cytowana przez RMC Sport.

Keylor Navas w minionym sezonie rozegrał jedynie sześć meczów. Wraz z końcem czerwca wygasa jego umowa z PSG i latem będzie szukał nowego klubu.