Spotykała się z piłkarzem, dziś robi karierę w modelingu. Wszyscy znają jej ojca

O Marii Guardioli. 23-latka jest najstarszą córką Pepa Guardioli, szkoleniowca Manchesteru City. Kobieta znana jest z tego, że wspiera swojego ojca na każdym kroku. Często można ją spotkać na meczach Manchesteru City.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymański już myśli o współpracy z Mourinho. Co za słowa

Oto córka Pepa Guardioli

Nie inaczej było podczas ostatniego meczu Manchesteru City w Premier League, który odbył się w niedzielę, 19 maja. Tego dnia drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę pokonała West Ham United 3:1 i po raz czwarty z rzędu wywalczyła mistrzostwo Anglii. Maria świętowała ten sukces na stadionie w gronie rodziny, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych. - Twórcy historii - napisała w opisie.

Jej instagramowy profil obserwuje ponad 951 tysięcy użytkowników, a liczba stale rośnie. To pomaga jej spełniać się w roli influencerki oraz modelki. Kilka lat temu podpisała kontrakt z agencją Premier Models Management. Stała się także twarzą wielu marek.

W przeszłości Maria Guardiola spotykała się z były graczem Tottenhamu Dele Allim. W marcu 2021 roku była para została przyłapana na namiętnym pocałunku na dachu urokliwego baru w Londynie. - Nie przeszkadzało im, że ktoś ich widział, gdy całowali się przed stanowiskiem DJ-a - napisał kilka lat temu brytyjski "The Sun".

Niecałe dwa lata temu media donosiły o jej nowym romansie z tajemniczym mężczyzną. We wrześniu 2022 roku Maria wybrała się na wakacje na Ibizę i w sieci zamieszczała sporo prywatnych zdjęć z tej wyspy. Na jednym z nich pojawiła się męska ręka. Do tej pory córka Pepa Guardioli nie odniosła się do tych plotek i obecnie nie wiadomo, czy jej serce jest zajęte.

Maria Guardiola Screen/Instagram @maria.guardiola

Pep Guardiola jest trenerem Manchesteru City od lipca 2016 roku. Jego kontrakt z klubem z Etihad Stadium wygasa w czerwcu 2025 roku. W czasie pracy w Manchesterze wygrał m.in. sześć tytułów mistrza Anglii, dwa Puchary Anglii oraz doprowadził klub do triumfu w Lidze Mistrzów.