Zdobyli ponad 150 bramek, ale nie mogą spać spokojnie. Niebywała sytuacja w polskiej piłce

Wigry Suwałki ogłosiły w 2022 r. upadłość, dlatego nie mogły grać dalej na poziomie 2. Ligi. Zostały zdegradowane dwa poziomy niżej. W zeszłym sezonie uplasowały się na czwartym miejscu z dość dużą stratą do ŁKS-u Łomża. Teraz Wigry mają największe szanse na awans, ale muszą jeszcze wykonać dwa kroki, by dostać się do 3. Ligi.

Imponująca skuteczność Wigier, ale awansu to nie daje

W tym sezonie podlaskiej 4. Ligi Wigry Suwałki robią piorunujące wrażenie. Praktycznie w każdym meczu gromią swoich rywali. W ostatniej kolejce Wigry pokonały Wissę Szczuczyn aż 5:0. Dwie kolejki wcześniej zdeklasowały Czarnych Czarna Białostocka, wygrywając aż 13:0. Są zdecydowanie najskuteczniejszą drużyną rozgrywek. Mają na koncie aż 153 zdobyte bramki.

Na 32 rozegrane spotkania wygrali aż 28, trzy zremisowali, zanotowali tylko jedną porażkę. To daje im 87 punktów. Tyle samo co drugi KS Wasilków. To jedyna ekipa, która jest w stanie w tym sezonie deptać Wigrom po piętach. Piłkarze z Wasilkowa strzelili prawie 30 goli mniej (129), ale lepiej wygląda ich obrona (25 straconych bramek przy 29 po stronie Wigier).

Jednym z liderów drużyny z Suwałk jest Maciej Makuszewski, wypożyczony do końca sezonu z Odry Opole. Skrzydłowy grał swego czasu w Rosji, Portugalii, Lechu Poznań, Lechii Gdańsk, Jagiellonii Białystok, zanotował występy w reprezentacji Polski.

Awans do 3. Ligi wywalczy tylko jedna drużyna. W lepszej sytuacji są prowadzące Wigry, które mają lepszy bilans bezpośrednich spotkań z Wasilkowem. W pierwszym meczu tych drużyn jesienią był remis 5:5. Na początku maja w rewanżu Wigry wygrały na wyjeździe 3:1.

Do końca sezonu 4. Ligi pozostały dwie kolejki. Wigry zagrają najpierw u siebie z KS Michałowo, a potem na wyjeździe ze Spartą Szepietowo. Z kolei Wasilków zmierzy się z Hetmanem Tykocin przed własną publicznością i na wyjeździe z Warmią Grajewo, czwartą drużyną rozgrywek. W teorii to Wigry mają łatwiejszych rywali na koniec sezonu.

Wigry mają jeszcze szansę na zwycięstwo z Okręgowym Pucharze Polski. 12 czerwca w finale zmierzą się z Olimpią Zambrów.