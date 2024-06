Jan Tomaszewski nie wytrzymał ws. Lewandowskich. "Powinna się..."

Do startu mistrzostw Europy zostało już tylko dziewięć dni. Polacy pierwszy mecz rozegrają 16 czerwca o godzinie 15:00 z Holandią. W środę, 29 maja poznaliśmy nazwiska piłkarzy, którzy pojadą na wielki turniej w Niemczech. Na liście nie zabrakło Roberta Lewandowskiego, wokół którego w ostatnich tygodniach powstało niemałe zamieszanie. A to wszystko przez jego żonę Annę.

Anna Lewandowska słynie z zamiłowania do bachaty i poświęca jej część wolnego czasu. Trenerka fitness często chwali się w mediach społecznościowych filmikami z lekcji tańca z innymi mężczyznami. To wystarczyło, żeby na rodzinę Lewandowskich spadła krytyka.

- Który facet, no powiedzcie który - nie byłby zazdrosny o coś takiego? - spytała Marianna Schreiber, udostępniając wideo z roztańczoną celebrytką. - I która kobieta, mająca męża, ocierałaby się publicznie o krocze innego chłopa prawie go całując? No chyba, że poniżej to Robert Lewandowski - to przepraszam. Jeżeli wypowiedziałam się zbyt krytycznie to napiszcie mi to w komentarzu - dodała.

Jan Tomaszewski zabrał głos ws. zamieszania wokół Lewandowskich

Wielu internautów podziela zdanie Marianny Schreiber i tworzy memy z udziałem Lewandowskich, co nie spodobało się Janowi Tomaszewskiemu. Były bramkarz reprezentacji Polski w rozmowie z "Super Expressem", że brak spokoju może negatywnie wpłynąć na formę Roberta Lewandowskiego.

- Teraz jest okres ciszy i to się powinno stonować. Robert jest człowiekiem, Robert to czyta, rodzina to czyta, wymieniają się poglądami na ten temat. A to wszystko nie wpływa dobrze na jego formę - stwierdził 63-krotny reprezentant Polski.

- Bardzo mnie to razi. Internauci jadą po Robercie i Ani Lewandowskiej, ale nie bez przyczyny. Bo mają przyczynę. Uważam, że Robert się wyciszył i rodzina też powinna się wyciszyć - podsumował.

Niedawno w obronie Anny Lewandowskiej stanął Mateusz Borek. - Nie wariujmy, to jest chory świat. Za chwilę Robert Lewandowski nie będzie mógł mieć żadnej koleżanki, a Anna Lewandowska żadnego kolegi - podkreślał Borek w Kanale Sportowym.