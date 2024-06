Sensacyjny transfer Roberta Lewandowskiego?

W zakończonym niedawno sezonie Robert Lewandowski był wręcz wypychany z FC Barcelony przez hiszpańskie media. Wszystko przez słabą w jego wykonaniu jesień. Sugerowano, że władze klubu będą chciały szukać oszczędności i dlatego rozważały sprzedaż Polaka. Większe pieniądze za kapitana naszej reprezentacji daliby Saudyjczycy, ale Lewandowski nigdy nie był zainteresowany tym kierunkiem. Przed laty zastanawiał się nad tym, jak by wyglądało jego życie w USA, gdyby zaczął grać w Major League Soccer.

REKLAMA

Zobacz wideo Z jakim nastawieniem Polska pojedzie na Euro 2024? Lewandowski odpowiada

Klub MLS chętny na Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z FC Barceloną jeszcze przez dwa lata. Nowy sezon to także nowe nadzieje dla Polaka, głównie ze względu na zmianę trenera. Miejsce Xaviego zajął Hansi Flick, z którym Lewandowski osiągnął największe sukcesy w karierze i przeżywał najlepszy okres w Bayernie Monachium.

Hiszpanie nie wykluczają jednak, że polski napastnik pożegna się z klubem ze stolicy Katalonii w przyszłym roku. Jako kierunek transferu wskazują MLS, a konkretnie jeden klub z Kalifornii.

Zdaniem madryckiego dziennika "AS" zainteresowanie Lewandowskim wykazuje Los Angeles Galaxy. To tam grali m.in. David Beckham i Zlatan Ibrahimović.

Według gazety celem drużyny z Miasta Aniołów jest transfer Lewandowskiego na sezon MLS 2025. Wtedy cała operacja miałaby być w zasięgu finansowym LA Galaxy. "AS" podaje też, że w rozmowy miałby być zaangażowany Marco Reus, który miałby namawiać Polaka. Niemiec opuszcza Borussię Dortmund po 12 latach gry. Przez pierwsze dwa sezony dla BVB miał okazję grać razem z Lewandowskim. Obecnie prowadzi zaawansowane rozmowy z Galaxy.

Temat transferu Lewandowskiego do USA pojawił się już zimą tego roku. Według doniesień medialnych interesowały się nim wtedy Los Angeles Galaxy i Chicago Fire. - Wszystkie kluby MLS by go chciały, ale ten transfer jest niewykonalny - mówił pół roku temu Frank Klopas, trener drużyny z Chicago.

W ostatnich latach coraz więcej gwiazd przechodziło do klubów MLS. Najgłośniejszym transferem było przyjście Lionela Messiego do Interu Miami. Trafili tam też Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez, blisko przejścia w ostatnich tygodniach był Angel Di Maria. W Los Angeles FC gra Hugo Lloris, latem trafi tam Olivier Giroud.

W przeszłości, oprócz Beckhama i Ibrahimovicia, grali w MLS Thierry Henry, Didier Drogba, Christo Stoiczkow, Robbie Keane, Kaka, David Villa, Frank Lampard, Andrea Pirlo, Sebastian Giovinco, Steven Gerrard, Bastian Schweinsteiger, Javier "Chicharito" Hernandez, Gonzalo Higuain i Gareth Bale.

W tabeli Konferencji Zachodniej MLS Los Angeles Galaxy zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 28 punktów po 17 meczach. Ostatni raz mistrzem ligi było w 2014 r.