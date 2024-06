Sygnał ostrzegawczy dla Polaków. Austriacy zrobili demolkę w trzy minuty [WIDEO]

Od początku 2023 roku reprezentacja Austrii przegrała zaledwie tylko jeden mecz. Nie zmieniło się to we wtorkowe popołudnie, w które grupowi rywalce Polski na Euro 2024 pokonali w meczu towarzyskim Serbię 2:1. Samo spotkanie nie było specjalnie porywające, ale Austriacy w trzy minuty pokazali, że potrafią w moment stworzyć zagrożenie pod bramką rywali i w ostateczności trafić do siatki.

3 fot. TVP Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl