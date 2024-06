Media: Konflikt w szatni Realu! Sensacyjne doniesienia po triumfie w LM

To miał być kolejny wielki mecz Realu Madryt. I taki był, choć do przerwy niewiele na to wskazywało. Borussia przeważała, miała lepsze okazje, a to, że Karim Adeyemi popełnił błąd w sytuacji sam na sam z Courtoisem, świadczy o tym, że piłkarze Carlo Ancelottiego mieli również sporo szczęścia. Od początku drugiej połowy sytuacja się zmieniła, a mistrzowie Hiszpanii grali coraz lepiej, aż w końcu w 74. minucie Carvajal wykorzystał perfekcyjne dogranie Kroosa i głową umieścił piłkę w siatce. Dziewięć minut później wynik podwyższył Vinicius i Real mógł świętować 15. Puchar Europy.

Konflikt w szatni Realu Madryt. Andrij Łunin był wściekły na Courtoisa

Nie wszyscy piłkarze Realu byli jednak zadowoleni po tym meczu. Chodzi o bramkarza Andrija Łunina, któremu zabrano możliwość zostania bohaterem. Kiedy w sierpniu Courtois zerwał więzadła krzyżowe, sprowadzono awaryjnie do Madrytu Kepę Arrizabalagę, który jednak rozczarowywał i Ukrainiec zajął jego miejsce. Konsekwentnie bronił przez większą część sezonu, aż w maju do gry wrócił Belg. I zaczął się zgrzyt. Mimo że Łunin bardzo dobrze zaprezentował się choćby w półfinałowych starciach z Bayernem, to w finale Ancelotti postawił na Courtoisa.

Portal Relevo poinformował we wtorek, że 25-latek był wściekły, a po zakończeniu finału nie pogratulował nawet koledze, w przeciwieństwie choćby do Kepy. Mało tego - chłodne stosunki zachowywał również podczas uroczystości wręczenia medali. "Zrobił, co tylko mógł, by go nie spotkać na murawie" - czytamy. Zaznaczono, że jego zachowanie jest wyjątkowo uderzające, biorąc pod uwagę "hermetyczną współpracę" bramkarzy.

Nieco później Ukrainiec niechętnie, ale świadomie zrobił sobie zdjęcie z Belgiem, gdyż wiedział, że ostentacyjne unikanie bramkarza wywoła liczne plotki. "Nie wydaje się, by jego gniew minął. Nie doszło do normalnej rozmowy między piłkarzami, a wiele wskazuje na to, że Łunin obwinia Courtoisa za zmianę w bramce na Wembley" - przekazano.

Atletico Madryt chce wykorzystać sytuację. Łunin może zostać bohaterem transferowego hitu

Jakie są zatem rozwiązania tej sytuacji? Hiszpański "Sport" podaje, że świetny sezon Ukraińca nie pozostał niezauważony, a władze PSG, Bayernu, Arsenalu oraz Manchesteru United pytały już o niego. Choć pierwotnie chciał odejść, to kiedy poczuł, że stał się podstawowym graczem, zmienił zdanie i był bliski przedłużenia kontraktu. Teraz znów zastanawia się nad przyszłością.

Relevo dodał, że kontrakt bramkarza z zespołem, który miałby obowiązywać do 2029 roku, nie został jeszcze podpisany, dlatego wszystko może się jeszcze zdarzyć. Rozczarowanie Łunina może być punktem zwrotnym, który zmieni jego plany. Nie ma wątpliwości, że ofert nie zabraknie, natomiast chciałby on pozostać w Madrycie, gdzie dobrze się czuje jego rodzina.

Pojawia się zatem możliwość przenosin do Atletico Madryt, które szuka godnego następcy dla Jana Oblaka, gdyż ten prawdopodobnie opuści niedługo klub. Portal podkreśla, że Real zapewne nie pozwoli na to, zwłaszcza że to bezpośredni rywal w lidze. Mimo wszystko Łunin zasłużył jednak na prawo do podjęcia decyzji, jeśli Atletico przedstawi ciekawą ofertę. Pomóc w takim transferze mógłby jego menadżer Jorge Mendes, który ma dobre stosunki z obiema drużynami. "Nie ma innego wyjścia, jak osiągnąć porozumienie, zamiast mieć problem na ławce przez cały sezon" - podsumowano.