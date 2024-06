Polacy rozbili Niemców aż 6:0! Wielki sukces na Euro

Zarówno Polacy jak i Niemcy przystępowali do meczu pewni awansu z grupy D. Nasi reprezentanci pokonali wcześniej Grecję 7:0, zaś Szkotów wręcz zdmuchnęli z boiska. Zwyciężyli bowiem aż 15:0, co jest absolutnym rekordem ampfutbolowych mistrzostw Europy. Musieli jednak zachować koncentrację. Nasi zachodni sąsiedzi bowiem także wygrali ze Szkotami i Grekami. Co prawda "tylko" 5:0 oraz 6:0, ale ich potencjał był niepodważalny.

Dominacja Polaków była niepodważalna. Rozbili Niemców na koniec fazy grupowej Euro

Polacy szybko jednak pokazali, kto rządzi na boisku. Po kilku spokojnych początkowych minutach ruszyli do zdecydowanych ataków. Pierwszy efekt przyszedł w 13. minucie dzięki świetnemu wykończeniu akcji przez Bartłomieja Łastowskiego, a tuż przed przerwą na 2:0 podwyższył Kamil Rosiek, trafiając z najbliższej odległości.

Polska rozniosła całą grupę. Idą po medal?

Po powrocie na boisko nasi reprezentanci przetrwali chwilowy szturm ze strony Niemców, świetnie bronił Igor Woźniak. Zaś już w 29. minucie rywali za nieskuteczność ukarał zdobywca Nagrody Puskasa z 2022 roku Marcin Oleksy. Gdy trzy minuty później po strzale Mateusza Waramkowskiego zrobiło się 4:0, było już pewne, kto wygra mecz oraz grupę. Polacy dorzucili jeszcze dwa gole, a Jakub Kożuch tak przyłożył, że piłka aż wyleciała z bramki zaraz po wpadnięciu do niej. Triumf 6:0 i wyjście z grupy D z pozycji lidera oraz bilansem bramkowym 28:0. Wielki szacunek!

To jednak dopiero część całej pracy. Najważniejszy etap zaczyna się teraz, a dokładniej w czwartek 6 czerwca o 13:30. To właśnie wtedy zespół prowadzony przez Dmytro Kameko zmierzy się we francuskim Evian w ćwierćfinale z Irlandią, która w swojej grupie pokonała Izrael i Azerbejdżan, ale uległa 0:5 Turcji, wychodząc z drugiego miejsca.