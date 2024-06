Polsce rośnie nowa gwiazda kobiecego futbolu. "MVP"

Zero - tyle punktów miały na koncie reprezentantki Polski po trzech meczach eliminacji do przyszłorocznego Euro. We wtorek w Gdyni Biało-Czerwone po raz drugi w przeciągu kilku dni zmierzyły się z wicemistrzyniami Europy Niemkami i chciały zamazać plamę po nieudanym meczu w Rostocku, gdzie choć prowadziły po golu Natallii Padilli-Bidas, to ostatecznie przegrały 1:4, a także w końcu udanie zaprezentować się przed własną publicznością.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymański już myśli o współpracy z Mourinho. Co za słowa

Polki nie dały rady wicemistrzyniom Europy. Znów

Kiedy tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziny z Hiszpanii Ewa Pajor krzyknęła głośne "kto wygra mecz", a odpowiedziały jej pozostałe reprezentantki, na trybunach stadionu w Gdyni rozległy się gromkie brawa, a kibice również wykrzyczeli "Polska, Polska". Scenariusz powtarzał się za każdym razem, kiedy Polki konstruowały groźne okazje. Nasze piłkarki mogły tego popołudnia liczyć na wsparcie wiernej grupy fanów, którzy marzyli o tym, aby nasze zawodniczki powstrzymały Niemki.

Piłkarsko mecz w wykonaniu Polek nie zachwycił, ale zawodniczki Niny Patalon miały naprawdę niezłe momenty, szczególnie w pierwszej połowie. Kinga Szemik potwierdziła swoją dobrą formę. 27-latka już cztery dni temu w Rostocku była w świetnej formie, choć mecz zakończył się wysoką porażką. W 11. minucie meczu Dominika Grabowska wyprowadziła Polki na prowadzenie.

Niestety w Gdyni powtórzył się scenariusz sprzed kilku dni - Polki prowadziły 1:0, jednak po zmianie stron straciły koncentracje, popełniły sporo błędów i ostatecznie mecz przegrały. Tym razem 1:3.

Kinga Szemik puściła trzy gole, a i tak była bohaterką. Kilka miesięcy temu apelowała do PZPN

Gdybyśmy mieli wskazać bohaterkę tego meczu po stronie Biało-Czerwonych bez dwóch zdań byłaby nią bramkarka. Kinga Szemik w Rostocku grała świetnie, a w Gdyni jeszcze lepiej. Gdyby nie ona Niemki spokojnie mogłyby zdobyć pięć czy sześć bramek i wygrać większą różnicą bramkową. Po zakończeniu kariery przez Katarzynę Kiedrzynek Nina Patalon i polscy kibice mogą być spokojni o obsadę bramki. Szemik występuje obecnie w Stade de Reims - za nią dwa sezony w barwach francuskiego klubu. O ile w rozgrywkach 2022/23 nie była pierwszym wyborem, to w minionym sezonie zanotowała 24 występy i była wyróżniana przez ekspertów. Jeśli chodzi o reprezentację, to w 2013 roku Szemik była w kadrze U-17, która zdobywała mistrzostwo Europy.

O ile kilka dni temu w Rostocku Polki grały przy wypełnionych po brzegi trybunach, to w Gdyni tak niestety nie było. Na Stadionie Miejskim pojawiło się około trzech, może czterech tysięcy kibiców. Na trybunach VIP pojawił się m.in. Michał Listkiewicz. O wyniku takim jak w Niemczech polska piłka kobieca może póki co jednak pomarzyć. Wiadomo, Niemki to wicemistrzynie Europy i żeński futbol cieszy się tam o wiele większym zainteresowaniem, jednak nasze reprezentantki potwierdziły, że zasługują na wsparcie fanów oraz... lepszą promocję piłki przez PZPN. Podobnie jak przy okazji kwietniowego meczu z Austrią, tak i teraz na mieście nie było łatwo znaleźć plakatów czy banerów promujących starcie naszych piłkarek.

- Mam nadzieję, że sukces naszej reprezentacji spowoduje większe zainteresowanie piłką kobiet. Wiele w tej kwestii zależy też od władz PZPN. Tego, jak bardzo będą się angażować, starać, jakie będą mieć pomysły. My jako piłkarki potrzebujemy wsparcia ze strony związku - mówiła niedawno bramkarka w rozmowie z "Faktem". Wynik oraz frekwencja w Gdyni są dobrym potwierdzeniem słów 27-latki. Po zakończonym meczu nasze piłkarki podeszły i podziękowały fanom za wsparcie.

Reprezentantki Polski kolejny mecz rozegrają za nieco ponad miesiąc. 12 lipca Biało-Czerwone rozegrają mecz wyjazdowy z Austrią, a cztery dni później w Sosnowcu zmierzą się z Islandią.