Zbigniew Boniek reaguje na hitowy transfer Piotra Zielińskiego

Przewiduje się, że oficjalny komunikat Interu nt. transferu Piotra Zielińskiego pojawi się na początku lipca, wraz ze startem letniego okienka transferowego. Polski pomocnik przychodzi do nowego mistrza Włoch na zasadzie wolnego transferu, bowiem 30 czerwca wygasa jego umowa z Napoli.

Boniek o transferze Zielińskiego

Już wcześniej były prezes PZPN pozytywnie oceniał transfer Zielińskiego do Interu. Jego zdaniem to jest decyzja bardzo korzystna dla obu stron. Polak powinien w Interze tylko się rozwijać i łatwo odnaleźć się w szatni, a drużyna może tylko skorzystać na jego nieprzeciętnych umiejętnościach.

- Piotrek Zieliński wybrał bardzo dobrze. Trafi do mocnego klubu, znów zagra w Lidze Mistrzów. Oczywiście, konkurencja jest ogromna, ale Piotrek w dobrej formie poradziłby sobie w każdym klubie, od Realu Madryt po Manchester City - mówił Zbigniew Boniek w maju w rozmowie z WP SportoweFakty.

Zieliński skończył 20 maja 30 lat, ale panuje przekonanie, że to jest najlepszy wiek dla piłkarza, że wtedy jest w szczycie formy. Trafia do zespołu, który w tym momencie jest znacznie lepszy od obecnego Napoli. Poza tym Inter daje gwarancję walki o najwyższe cele, czyli mistrzostwo Włoch i triumf w Lidze Mistrzów. W 2023 r. dotarł do finału tych rozgrywek.

- Wierzę, że przejście z Napoli do Interu to krok naprzód, a nie w tył. Piotr czuje się świetnie we Włoszech, świetnie czuł się w Neapolu i trafia do drużyny, która teoretycznie może także powalczyć o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. To zespół pełen świetnych zawodników, w którym na pewno będzie miał swoje miejsce. Myślę, że wybór jest zdecydowanie dobry - powiedział Boniek, cytowany przez portal poświęcony Interowi, forzaazzurri.net.

Piotr Zieliński będzie pierwszym polskim piłkarzem, który będzie grał w niebiesko-czarnej koszulce Interu Mediolan.