Na polskich piłkarzy czeka prawdziwa fortuna. Oto premie za Euro 2024

Za sam awans na Euro UEFA przyznała aż 9,25 mln euro. 25 proc. tej kwoty PZPN przeznaczył na premie dla polskich piłkarzy. Dostali zatem do podziału ok. 10 mln złotych. Na turnieju w Niemczech mogą zarobić kolejne dodatkowe pieniądze.

Tyle będą wynosić premie na Euro 2024

Choć Polacy mają bardzo trudną grupę i wielu przewiduje, że skończą turniej z trzema porażkami, to biało-czerwoni mają o co grać. Nie tylko o awans z grupy (dwie najlepsze drużyny i cztery najlepsze z trzecich miejsc), ale motywować może także aspekt finansowy.

UEFA ma przygotowany jasny plan wynagradzania poszczególnych drużyn za wyniki. Europejska federacja przewidziała, że za każde zwycięstwo na Euro można otrzymać 1 mln euro, a za remis pół miliona euro. Do tego dochodzi 1,5 mln euro za wyjście z grupy. W najbardziej optymistycznym scenariuszu, czyli komplecie punktów i awansie do 1/8 finału, można zgarnąć aż 4,5 mln euro.

Z każdą kolejną fazą nagrody od UEFA będą rosnąć. W przypadku awansu do ćwierćfinału można dostać kolejne 2,5 mln euro. Wejście do półfinału zapewni dodatkowe 4 mln euro. Gra w finale to następne 8 mln euro.

Licząc premię za awans na Euro oraz biorąc pod uwagę wygranie wszystkich meczów na turnieju, zwycięzca może otrzymać aż 28,25 mln euro. W przeliczeniu na polską walutę nowy mistrz Europy może maksymalnie otrzymać ponad 122 mln zł.

Te pieniądze trafią przede wszystkim do federacji z krajów uczestniczących w Euro 2024. To, jaki procent zostanie przekazany zawodnikom do podziału, będzie ustalone w porozumieniu z kadrowiczami. W przypadku reprezentantów Polski otrzymają oni 40 proc. bonusów wypłaconych przez UEFA.

- Wysokość nagród finansowych, które w czasie turnieju przysługują federacjom uczestniczącym w mistrzostwach Europy, określają regulacje UEFA. Z kolei wysokość premii dla zawodników reprezentacji Polski określona jest przez wewnętrzne przepisy regulujące zarządzanie tymi środkami - wytłumaczył w rozmowie z WP SportoweFakty Tomasz Kozłowski, dyrektor departamentu komunikacji i mediów PZPN.

Zakładając, że Polacy wyjdą z grupy, PZPN otrzyma z tego tytułu co najmniej 3 mln euro - 1,5 za sam awans i drugie tyle za wyniki w grupie (trzy remisy lub jedno zwycięstwo i jeden remis). Wtedy na konta polskich piłkarzy trafi 1,2 mln euro, czyli ok. 5 mln zł.

Kwestią zupełnie oddzielną są nagrody od sponsorów i innych podmiotów, w tym ewentualnie od rządu, choć obecne władze Polski nie byłyby skłonne do składania obietnic jak Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, że były premier przed wylotem zespołu do Kataru obiecał zawodnikom aż 40 mln zł za wyjście z grupy na mundialu. Kwestia premii od rządu PiS-u całkowicie zburzyła atmosferę w kadrze i wokół niej, a piłkarze nigdy nie zobaczyli tych pieniędzy.

Polacy zagrają w fazie grupowej Euro 2024 z Holandią (16 czerwca w Hamburgu), Austrią (21 czerwca w Berlinie) i Francją (25 czerwca w Dortmundzie).