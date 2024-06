Transferowa bomba z udziałem Matty'ego Casha! Znamy szczegóły

Ostatnie dni nie są zbyt udane dla Matty'ego Casha. Piłkarz nie otrzymał powołania do reprezentacji Polski na zbliżające się mistrzostwa Europy, co bardzo zdziwiło między innymi jego ojca. - Nie wiemy, dlaczego Matty'ego nie ma w kadrze na turniej. Nikt ze sztabu do niego nie zadzwonił, nie było żadnego kontaktu, by porozmawiać o powołaniu lub jego braku - mówi Sport.pl Stuart Cash.

Matty Cash może odejść z klubu. Chce go AC Milan

Co więcej, polski piłkarz nie może być również pewien pozostania w Aston Villi. Jak poinformował Gianluca Di Marzio, ściągnięciem Casha zainteresowany jest AC Milan. Dziennikarz przekazał, że klub planuje transfer bocznego obrońcy i w tym celu skontaktował się najpierw z działaczami Tottenhamu, aby porozmawiać o Emersonie Royalu. Ci zażądali za niego 25 milionów euro i z tego powodu Włosi spytali przedstawicieli Aston Villi o Matty'ego Casha. Nie wiadomo, ile zażyczył sobie obecny klub Casha, ale żądania Anglików okazały się zbyt duże.

Obecnie nie wiadomo, czy Milan będzie chciał negocjować w sprawie obniżenia ceny za zawodnika. Nie jest to jedyny polski piłkarz, którym interesuje się ten włoski zespół. Zdaniem mediów może tam trafić również Jakub Kiwior. Plany ściągnięcia obrońców przez ekipę z Mediolanu nie powinny dziwić. W niedawno zakończonym sezonie zespół stracił aż 49 goli. Tylko dziewięć drużyn w Serie A ma gorsze statystyki pod tym względem. I dlatego planowane jest przebudowanie defensywy.

Między innymi z powodu dużej liczby straconych bramek AC Milan szybko wypisał się z walki o mistrzostwo Włoch. Finalnie zakończył rozgrywki na drugim miejscu ze stratą 19 punktów do pierwszego Interu Mediolan.

Matty Cash jest piłkarzem Aston Villi od 2020 roku. W zakończonym sezonie rozegrał łącznie 46 meczów, w których strzelił pięć goli i zaliczył trzy asysty. Jego kontrakt wygasa w 2027 roku.