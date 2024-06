Stało się! Real zablokował występ Mbappe

Saga transferowa z Kylianem Mbappe w roli głównej trwała kilka miesięcy. W połowie maja Francuz opublikował krótkie nagranie, za pośrednictwem którego poinformował o rozstaniu z Paris Saint-Germain. - Nie sądziłem, że tak trudno będzie to ogłosić, opuścić swój kraj, Francję i Ligue 1, ale myślę, że tego potrzebuję, nowego wyzwania - mówił. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że jego nowym klubem zostanie Real Madryt. Ten scenariusz ziścił się w poniedziałek 3 czerwca. Chwilę przed 19:30 "Królewscy" wydali oficjalny komunikat. I choć spełniło się wielkie marzenie Mbappe, to jednocześnie nowy pracodawca zabrał mu szansę realizacji innego pragnienia.

Kylian Mbappe nie pojedzie na igrzyska olimpijskie. Trener rozczarowany. "Mówią 'nie' i wychodzisz"

Mowa o występie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, na których rywalizować będą też reprezentacje piłkarskie. W szeregach Francji zabraknie jednak utalentowanego piłkarza, o czym oficjalnie poinformował szkoleniowiec olimpijskiej kadry Thierry Henry. Francuz przedstawił w poniedziałek wstępną 25-osobową listę powołanych.

Dlaczego zabrakło na niej Mbappe? Na udział 25-latka w domowej imprezie zgody nie wyraził Real Madryt. To właśnie do klubu należy ostatnie zdanie - igrzyska nie są uwzględnione w kalendarzu FIFA, w związku z czym drużyna nie ma obowiązku zwolnić zawodnika. A gra w Paryżu byłaby dodatkowym ryzykiem urazu - chwilę wcześniej zakończy się Euro 2024, na którym wystąpi były już piłkarz PSG. Francuzi są jednym z faworytów do końcowego zwycięstwa.

- Nie było dyskusji z klubami. Przychodzisz, pytasz o zawodnika, oni ci mówią "nie" i wychodzisz - skwitował Henry. Co więcej, ujawnił, że miał spory problem z ułożeniem listy powołanych, ponieważ nie tylko Real był tak stanowczy. - Ostatni raz spotkałem się z taką odmową... na studiach - żartował.

Okazuje się, że nie tylko Mbappe zabraknie na igrzyskach. Nieobecny będzie także Antoine Griezmann z Atletico Madryt. Mimo wszystko Henry wlał nieco nadziei w serca kibiców.

- Mamy nadzieję, że kluby zmienią jednak zdanie, dlatego też nie stawiamy granicy. Nie wiemy, co się stanie, ale muszę podać wam w miarę realną listę. Oczywiście może ona jeszcze ewoluować, ale musieliśmy ją już podać, by piłkarze powoli zaczęli się przygotowywać. Nie zamykamy jednak dla nikogo drzwi - podkreślał Henry, cytowany przez RMC Sport.

Kylian Mbappe czeka na debiut w nowych barwach. Pierwsza szansa... w Warszawie

Teraz przed Mbappe zupełnie nowy rozdział w karierze. Trafił do drużyny, która w niedzielę po raz 15. w historii triumfowała w Lidze Mistrzów. Tego trofeum Francuzowi nie udało się jeszcze zdobyć - w nowej drużynie będzie miał na to o wiele większe szanse.

Niewykluczone, że pierwszą okazję do debiutu będzie miał... w Polsce. Real rozpocznie sezon 14 sierpnia, od starcia z Atalantą Bergamo w Superpucharze Europy. Grają w nim zwycięzca Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Tegoroczna edycja odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie.