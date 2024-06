Selekcjoner Austrii zabrał głos przed Euro. Jednoznaczna ocena Polski

Zostało już tylko kilkanaście dni do rozpoczęcia mistrzostw Europy w Niemczech. Reprezentacja Polski trafiła do grupy D, w której zagra nie tylko z Holandią i Francją, ale też Austrią. Kadra, której trenerem jest Ralf Rangnick wydaje się być najbardziej w zasięgu Polaków. - Mamy się kogo bać. Przede wszystkim Austriacy w ostatnich 14 meczach przegrali tylko raz (z Belgią 2:3 - red.). To jest zespół bardzo stabilny. Porównując do 2019 r., ta drużyna zrobiła niesamowity progres - opowiadał Radosław Gilewicz, były reprezentant Polski w rozmowie z Kanałem Sportowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska MEGAMOCNYM zespołem! Probierz już się odgraża

Za Austrią bardzo udane eliminacje, gdzie w grupie F zajęła drugie miejsce z 19 punktami - lepsza była tylko Belgia z 20 punktami. Na turniej Austria przystąpi jednak bez dwóch kluczowych piłkarzy: Davida Alaby (Real Madryt) oraz Xavera Schlagera (RB Lipsk). - Jak oceniam nasze szanse w grupie po awansie Polski? Całkowicie w porządku. Od początku wiedzieliśmy, że będziemy mieli trudną grupę. Nic się nie zmieniło - mówił Rangnick pod koniec marca.

Rangnick nie ma wątpliwości. "Mocniejsi na papierze od Polski"

Do tej pory najlepszym wynikiem Austrii w historii występów na mistrzostwach Europy była 1/8 finału podczas Euro 2020. Wtedy Austria przegrała 1:2 z Włochami. Jak przed Euro wypowiada się Rangnick? - Jesteśmy już myślami przy pierwszym meczu mistrzostw Europy przeciwko Francji, a także przy samym turnieju. Na papierze jesteśmy słabsi od Holandii i Francji, ale nie od Polski. Musimy zadbać o to, by stworzyć u siebie największy i najsilniejszy kolektyw spośród wszystkich drużyn grających na Euro - powiedział.

Na początku czerwca "Kicker" opublikował analizę reprezentacji Austrii, z której wynika, że Rangnick dokonał wielu ważnych zmian w tej kadrze. "Rangnick to coś więcej niż tylko pressing i kontrapressing. W Austrii pozostawił wyraźny podpis w ciągu dwóch lat. Pod rządami Rangnicka Austria poczyniła wyraźne postępy. Bez względu na to, jak nazywa się przeciwnik, Rangnick nadał Austrii zwycięską mentalność" - czytamy. "Mimo że Austria znalazła się w jednej z najtrudniejszych grup z Francją, runda 1/8 finału jest praktycznie obowiązkowa" - dodają niemieccy dziennikarze.

Mecz Polska - Austria podczas Euro 2024 odbędzie się 21 czerwca o godz. 18:00. Relacje tekstowe na żywo z meczów Polaków podczas Euro 2024 w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.