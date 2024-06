Niewyobrażalny skandal. Przez lata nielegalnie grał dla reprezentacji. FIFA nie miała litości

Emilio Nsue jest największą gwiazdą reprezentacji Gwinei Równikowej. Okazuje się jednak, że nie ma prawa grać w tej kadrze. "The Athletic" donosi, że FIFA przeprowadziła w jego sprawie dochodzenie i wyszło na jaw, że nigdy nie otrzymał zgody na grę w drużynie. Z tego powodu zarówno on jak i federacja zostali bardzo surowo ukarani. To wręcz niepojęte, co wydarzyło się w tej sprawie.

3 Screen/YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=0Zj1moVpsBw Otwórz galerię Na Gazeta.pl