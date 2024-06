Mourinho zaprezentowany w nowym klubie. Zaczął z grubej rury [WIDEO]

W styczniu tego roku AS Roma zwolniła Jose Mourinho. Od tamtej pory Portugalczyk był bezrobotny. Media regularnie łączyły go z różnymi klubami. Mówiło się między innymi o saudyjskim Al-Qadisiyah lub reprezentacji Portugalii.

Jose Mourinho zaprezentowany w Fenerbahce. Rozbroił na pierwszej konferencji

Ostatecznie Mourinho zdecydował się przyjąć ofertę Fenerbahce i poprowadzi ten zespół w nowym sezonie. W poniedziałek został zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec i z tej okazji odbyła się konferencja prasowa. W jej trakcie Portugalczyk w swoim stylu wypowiedział się o zawodnikach, który zagrają na zbliżających się mistrzostwach Europy.

- Mam nadzieję, że nasi zawodnicy udający się na mistrzostwa Europy zostaną jak najszybciej wyeliminowani i wrócą do domu - wypalił żartobliwie, sugerując, że chce z nimi zacząć pracę jak najszybciej. Następnie poruszył także temat Romelu Lukaku i Paulo Dybali, którzy są łączeni z Fenerbahce. - Wyrażę się jasno. Kompletnie nie interesuje się żadnym piłkarzem AS Romy - dodał.

Oznacza to również, że do Stambułu prawdopodobnie nie przeniesie się Nicola Zalewski, który jest ulubieńcem Mourinho, a nie jest pewny pozostania w Rzymie. Zdaniem włoskich mediów obecny trener AS Romy Daniele De Rossi nie widzi Polaka w zespole i działacze wycenili go na 10-12 milionów euro. Mourinho będzie jednak pracował z innym reprezentantem Polski - Sebastianem Szymańskim.

Fenerbahce ma za sobą nieudany sezon. Drużyna zdobyła aż 99 punktów, ale nie pozwoliło to na sięgnięcie po mistrzostwo. Tytuł zdobyło Galatasaray, które zakończyło zmagania ze 102 punktami. Drużyna ostatecznie nie wygrała żadnego trofeum i z tego powodu pożegnano się z trenerem Ismailem Kartalem.