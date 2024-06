Wieczysta ogłasza kolejny transfer! Nietypowe wzmocnienie prosto z Hiszpanii

Wieczysta Kraków wreszcie osiągnęła długo wyczekiwany w klubowych gabinetach awans do II Ligi. Wyższy poziom rozgrywkowy to także lepsza pozycja negocjacyjna do ściągania nowych zawodników. Po Danielu Mikołajewskim z Podbeskidzia Bielsko-Biała, na grę w krakowskim zespole skusił się hiszpański skrzydłowy Daniel Sandoval. To zaskoczenie, bo Wieczysta zwykle decyduje się na znane nazwiska.

