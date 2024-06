Lewandowscy stali się prawie pośmiewiskiem. "Nikt nie rozumie, jak to się stało"

- Jak wiecie moi drodzy, bachata to jest moja nowa pasja. Teraz już nie tylko pasja, ale również pewien projekt biznesowy - zdradziła kilka miesięcy temu Anna Lewandowska. Po przeprowadzce do Hiszpanii to właśnie taniec stał się jednym z hobby żony napastnika FC Barcelony. Kobieta często wrzuca do sieci nagrania i pokazuje postępy. Nie wszystkim jednak podoba się sposób, w jaki Lewandowska tańczy u boku przystojnych Latynosów.

Ekspert nie ma wątpliwości ws. Lewandowskich. Chodzi o bachatę

Wokół żony Lewandowskiego mnoży się coraz więcej kontrowersji, co nie wpływa pozytywnie na wizerunek pary. Jej częste pokazywanie publiczne z trenerami bachaty, skrytykowała ją m.in. influencerka Marianna Schreiber. Do sprawy odniósł się też Grzegorz Kita, ekspert ds. marketingu i konsultingu. - Nikt nie rozumie, jak to się stało, że para aspirująca do tego, by być "królem i królową Polski", stała się prawie pośmiewiskiem - przyznał w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

- Nie jestem szczęśliwy, że rozmawiamy w tak specyficznym, obyczajowym, wręcz dziwnym kontekście. Nie da się jednak ukryć, że ta korelacja istnieje i że oddziałuje. I to negatywnie niestety. Anna Lewandowska od wielu lat funkcjonuje w mediach społecznościowych, wręcz tam właśnie się zbudowała. Regularnie i chętnie upublicznia w nich swoje życie, zna tę grę, więc powinna mieć świadomość konsekwencji i tego, jakie będą reakcje - przyznał Kita i dodał: - Robert Lewandowski może nie być świadomy silnej korelacji między tego typu zachowaniami Anny Lewandowskiej a jego własnym wizerunkiem.

Ekspert zwrócił uwagę na ważną rzecz dotyczącą życia publicznego celebrytów. - Jeśli jest się osobą publiczną, to niestety, ale wolno ci mniej. Musisz być bardziej roztropny i ostrożny wizerunkowo. Musisz być inteligentny komunikacyjnie. Musisz wiedzieć i rozumieć, jak wyglądają i funkcjonują dzisiaj media i media społecznościowe - powiedział stanowczo.

Lewandowska w ostatnim czasie jest mocno krytykowana za swoje zachowania. Z kolei sam Lewandowski twierdzi, że nie widzi nic niestosownego w tańcu żony i tym, że dzieli się w mediach społecznościowych wrażeniami. - Robert Lewandowski to polska marka globalna. Przez wiele lat wręcz główny okręt flagowy polskiego sportu. I jest mi autentycznie przykro, że jego marka doprowadziła się do stanu, w którym coraz częściej słychać z niej śmiech niż szacunek - ocenił Kita.