Znamy potencjalnych rywali polskich drużyn w Europie. Mistrz musi liczyć na cud

Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław, Legia Warszawa oraz Wisła Kraków - te drużyny będą reprezentować Polskę w europejskich pucharach. Mistrzowie Polski będą walczyć w Lidze Mistrzów, Wisła w Lidze Europy, a Śląsk i Legia w Lidze Konferencji Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Z jakim nastawieniem Polska pojedzie na Euro 2024? Lewandowski odpowiada

Oto potencjalni rywale polskich drużyn w pucharach. Losowanie tuż, tuż

Jagiellonia Białystok przystąpi do rywalizacji o Ligę Mistrzów od drugiej rundy, jednak przed mistrzami Polski bardzo trudna droga. Zespół Adriana Siemieńca z powodu najniższego współczynnika wśród klubów nie będzie rozstawiony, a to nie wróży dobrze. Zespół z Podlasia jest jednak w dość komfortowej pozycji - jeśli przejdą swoją pierwszą rundę, to w przypadku braku awansu na pewno zawalczą o Ligę Europy.

Już w pierwszym meczu białostoczanie mogą trafić na m.in. PAOK Saloniki, Karabach Agdam czy też Łudogorec. Jagiellonię może czekać też potyczka z APOEL-em Nikozja czy też Ferencvarosem. W kolejnych rundach łatwiej nie będzie. Do rywalizacji przystąpią wówczas m.in. Szachtar Donieck czy Galatasaray i na nich również "Jaga" może trafić.

Potencjalni rywale Jagiellonii w el. do LM:

Dinamo (Chorwacja)

PAOK (Gracja)

Maccabi Tel Awiw (Izrael)

Ferencvaros (Węgry)

Karabach Agdam (Azerbejdżan)

Slovan Bratysława (Słowacja)

Bodo/Glimt (Norwegia)

Łudogorec (Bułgaria)

Midtyjylland (Dania)

Sparta Praga (Czechy)

Malmo FF (Szwecja)

APOEL Nikozja (Cypr)

Wisła Kraków rozpocznie walkę o Ligę Europy pierwszej rundzie. I co ciekawe będzie w niej rozstawiona. Wśród jej potencjalnych przeciwników znajdują się m.in. Elfsborg (Szwecja), Corvinul (Rumunia), Botew Płowdiw (Bułgaria), Zira FK (Azerbejdżan), Rużomberok (Słowacja) oraz KF Llapi (Kosowo). Szanse na awans więc są, ale w kolejnych rundach może być bardzo trudno. Już w II rundzie el. LE czekają na nią tacy rywale jak Ajax, Sporting Braga, Rapid Wiedeń, Rijeka, Trabzonspor czy Cercle Brugge.

W przypadku odpadnięcia w LE, Wisła trafia do LKE.

Potencjalni rywale Wisły Kraków w el. do LE:

Elfborg (Szwecja)

Corvinul (Rumunia)

Botew Płowdiw (Bułgaria)

Zira FK (Azerbejdżan)

Rużemberok (Słowacja)

KF Lapi (Kosowl)

Śląsk Wrocław i Legia Warszawa przystąpią do rywalizacji w Lidze Konferencji Europy od drugiej rundy. Wrocławianie będą nierozstawieni w każdej rundzie, a Legia już tak. To oznacza, że warszawianie powinni mieć potencjalnie łatwiejszą drogą. Rywalem Legii będzie prawdopodobnie klub z jednego z najsłabszych krajów Europy. Los Śląska Wrocław będzie zależeć od losowania. W II rundzie mogą trafić na CFR Cluj, Maccabi Hajfę czy Omonię, ale także FC Vaduz, Sankt Mirren czy Ararat-Armenia, a więc zespoły w zasięgu.

Losowanie pucharów odbędzie się 18 czerwca. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.